«Я провела ночь посреди замерзшего озера с вешалкой в руке» — стилист клипов IOWA и «Ленинград» о своей работе
Петербурженка Юлия Усенко стилизовала клипы групп IOWA, «Ленинград», «Марсель», «Браво» и «Ассаи», а позже переехала в Париж и стала фэшн-консультантом. Специально для нас Юля написала колонку о том, как стать профессиональным имиджмейкером, наработать клиентскую базу и сделать звезду стритстайла из человека с небольшим достатком.
Людям, далеким от фэшн-индустрии и шоу-бизнеса, может казаться, что работа в моде — это одна сплошная вечеринка: череда показов, классных нарядов, которая сверху заливается игристым и посыпается блестками. Конечно, все это есть, но только когда на праздник жизни хватает сил, а главное — времени.
Я начала работать стилистом десять лет назад, и все мои познания в этой области основаны на: хорошем вкусе, который мне достался от мамы-модели, профессионального образования в сфере пиара (отличный базис для любой креативной профессии), коммуникабельности, перфекционизме и курсах стилистов еще в студенческие годы. В середине своего профессионального пути я вместе с партнером организовала имидж-агентство Delta Studio и в течение 6 лет мы плодотворно трудились, нарабатывали связи, получали крупные проекты, клиентов и опыт. Я работала для модных брендов, частных компаний и артистов, в том числе групп IOWA, «Браво», «Марсель». Что касается знаменитостей, то очень важно найти к ним правильный поход, а еще хорошо, чтобы они не боялись экспериментов, как, например, Катя IOWA. Я создавала ее образы, а также образы Лени Терещенко и Васи Буланова в клипах «Бьет бит» и «Мои стихи, твоя гитара» — талант, харизма, энергетика и воспитанность ребят снимают стресс при совместной работе.
Стилист — это не тот, кто прошелся по магазинам, привез вещи на съемку и весело провел там время. Одна только подготовка к проекту занимает дни или даже недели: ты прорабатываешь луки, исходя из идеи клипа, выстраиваешь отношения с магазинами, шоу-румами и дизайнерами, составляешь и корректируешь мудборд и применяешь выбранные образы на артиста. И тут могут быть подводные камни: согласование луков происходит не только с героем съемки, но и с режиссером — резко изменились декорации, под которые не подходит аутфит, или вдруг для полноты образа в ночи понадобилась деталь, а магазины уже закрыты. Без смекалки и умения превращаться в фею Динь-Динь в работе стилиста просто не выживешь.
Ответственность за вещи на площадке тоже несет стилист: в гарантийных письмах при аренде одежды ты ставишь свои подписи в графах «химчистка», «выкуп за испорченную вещь» и тому подобное. Слава Богу, в моей практике все ограничивалось химчисткой, да и зачастую бренды с удовольствием дарят одежду знаменитостям.
Съемки могут длиться около суток и стилист, естественно, всегда должен быть рядом с артистом. Однажды на съемке клипа группы «Марсель» на песню «Предубеждение и гордость» я провела ночь посреди замерзшего озера с вешалкой в руке. Но на самом деле, это большой кайф и адреналин, который усиливается, когда видишь результат своей работы на экране после постпродакшена.
Очень интересный и плодотворный этап у меня начался два года назад, когда я переехала в Париж и стала консультировать клиентов, приезжающих ко мне из России на шопинг. Состоятельные люди, как правило, не располагают временем, чтобы заниматься своим гардеробом, или не могут это делать со вкусом и в соответствии со своим положением. Поэтому я, как персональный стилист, помогаю им правильно инвестировать финансы в собственный уникальный образ.
Работа строится поэтапно: все начинается с ревизии уже имеющегося гардероба и ликвидации неподходящих вещей, после чего я разбиваю одежду на луки и составляю список того, что нужно докупить для их полноценности. Иногда нужно составить гардероб с нуля: едешь на шоппинг, заранее делаешь подборку по образам, бронируешь комнаты для примерки, согласовываешь луки с клиентом. Важно понимать, что я не просто занимаюсь подборкой одежды, а именно продумываю стиль заказчика, исходя из его деятельности, характера, образа жизни, вкусовых предпочтений, типажа и телосложения. В результате гардероб должен стать визитной карточкой человека, лишь с небольшой поправкой на тренды.
В финале работы я фотографирую все образы для того, чтобы клиент четко знал, что и в какой момент он сможет надеть. Особенно это касается мужчин: работа стилиста сильно упрощает им головоломку с гардеробом и избавляет жен от утренних мыслей о цвете галстука и клетке костюма.
То, что услуги личного консультанта доступны только владельцам заводов и пароходов, — миф. Ко мне обращаются, в том числе, и люди со средним достатком: один или два раза в год, например, в сезон скидок. Помню, со мной связался мужчина с небольшим бюджетом и большими амбициями на получение должности в Москве. Одеваться он сам не умел, но понимал, что от внешнего вида зависит многое. В итоге после нашей кропотливой работы он прошел собеседование — одевать людей со скромным достатком так, чтобы они выглядели дорого, — большой труд.
Самый актуальный вопрос для любой профессии в сфере услуг: «Как же искать клиентов?». Меня чаще всего находят через сарафанное радио благодарных клиентов или инстаграм. Многие заказчики предпочитают не афишировать работу со стилистом, но есть и большое количество щедрых на публичную похвалу. За многолетний опыт я уже «вырастила» стиль в целых семьях и благодарна им за сотрудничество, переросшее в дружбу.
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