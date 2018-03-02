«Я провела ночь посреди замерзшего озера с вешалкой в руке» — стилист клипов IOWA и «Ленинград» о своей работе

Стилист — это не тот, кто прошелся по магазинам, привез вещи на съемку и весело провел там время. Одна только подготовка к проекту занимает дни или даже недели: ты прорабатываешь луки, исходя из идеи клипа, выстраиваешь отношения с магазинами, шоу-румами и дизайнерами, составляешь и корректируешь мудборд и применяешь выбранные образы на артиста. И тут могут быть подводные камни: согласование луков происходит не только с героем съемки, но и с режиссером — резко изменились декорации, под которые не подходит аутфит, или вдруг для полноты образа в ночи понадобилась деталь, а магазины уже закрыты. Без смекалки и умения превращаться в фею Динь-Динь в работе стилиста просто не выживешь.

Ответственность за вещи на площадке тоже несет стилист: в гарантийных письмах при аренде одежды ты ставишь свои подписи в графах «химчистка», «выкуп за испорченную вещь» и тому подобное. Слава Богу, в моей практике все ограничивалось химчисткой, да и зачастую бренды с удовольствием дарят одежду знаменитостям.

Съемки могут длиться около суток и стилист, естественно, всегда должен быть рядом с артистом. Однажды на съемке клипа группы «Марсель» на песню «Предубеждение и гордость» я провела ночь посреди замерзшего озера с вешалкой в руке. Но на самом деле, это большой кайф и адреналин, который усиливается, когда видишь результат своей работы на экране после постпродакшена.