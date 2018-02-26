Как создать модный бренд в тюрьме? – рассказывает осужденный на 11 лет Касболат Байкулов

Меня посадили сразу же после дня рождения, 14 января 2014 года. Полгода держали в СИЗО, потом осудили на 11 лет строго режима. Обвинение звучало как «попытка распространения наркотиков». Арест, уверен, был случайным: я находился в таком состоянии, что меня невозможно было не заметить и не досмотреть. Мы приехали из Петербурга в Москву на Ленинградский вокзал и среди всего пассажиропотока на проверку отправили 6-7 человек. Обнаружили наркотик. У нас по закону, если ты употребляешь что-то один — это хранение, а если угощаешь всех в честь дня рождения — уже распространение.

Человек может привыкнуть к любой ситуации, и хотя у меня, конечно, первое время был стресс, я старался смириться и не выражать негативных эмоций. Могу сказать, что мне повезло: никто из моих друзей, знакомых, родственников от меня не открестился, не оставил в такой ситуации. Каждый морально поддерживал, как мог, и я это чувствовал. Плюс, у меня был аккаунт в «Твиттере», куда люди писали ободряющие слова с разных концов России — так что я справился с отчаянием.