Brit Awards-2018: Джастин Тимберлейк, Милли Бобби Браун и другие звезды красной дорожки

В Лондоне прошла музыкальная церемония Brit Awards, которую называют британским «Грэмми». Ее триумфатором стали певица Дуа Липа и музыкант Стормзи, который обогнал главного фаворита премии Эда Ширана. Теперь показываем, как выглядели самые обсуждаемые звезды красной дорожки — 14-летняя Милли Бобби Браун, Рита Ора, Джастин Тимберлейк и Кайли Миноуг.