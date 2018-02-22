Brit Awards-2018: Джастин Тимберлейк, Милли Бобби Браун и другие звезды красной дорожки
В Лондоне прошла музыкальная церемония Brit Awards, которую называют британским «Грэмми». Ее триумфатором стали певица Дуа Липа и музыкант Стормзи, который обогнал главного фаворита премии Эда Ширана. Теперь показываем, как выглядели самые обсуждаемые звезды красной дорожки — 14-летняя Милли Бобби Браун, Рита Ора, Джастин Тимберлейк и Кайли Миноуг.
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Дуа Липа в Giambattista Valli
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Милли Бобби Браун в Rodarte
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Джастин Тимберлейк
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Рита Ора в Ralph & Russo
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Хейли Болдуин в Ralph Lauren
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Адвоа Абоа в Sonia Rykiel
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Кайли Миноуг
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Рози Хантингтон Уайтли в Saint Laurent
Фото: vogue.com, brits.co.uk
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