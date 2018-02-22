Brit Awards-2018: Джастин Тимберлейк, Милли Бобби Браун и другие звезды красной дорожки

В Лондоне прошла музыкальная церемония Brit Awards, которую называют британским «Грэмми». Ее триумфатором стали певица Дуа Липа и музыкант Стормзи, который обогнал главного фаворита премии Эда Ширана. Теперь показываем, как выглядели самые обсуждаемые звезды красной дорожки — 14-летняя Милли Бобби Браун, Рита Ора, Джастин Тимберлейк и Кайли Миноуг. 

  • Дуа Липа в Giambattista Valli

  • Милли Бобби Браун в Rodarte

  • Джастин Тимберлейк 

  • Рита Ора в Ralph & Russo

  • Хейли Болдуин в Ralph Lauren 

  • Адвоа Абоа в Sonia Rykiel

  • Кайли Миноуг 

  • Рози Хантингтон Уайтли в Saint Laurent

Фото: vogue.com, brits.co.uk

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также