Дизайнер Лилия Киселенко показала коллекцию в Париже
Если молодые бренды из Петербурга только собираются покорять Париж, то опытные и маститые уже из него вернулись. Дизайнер Лилия Киселенко показала осенне-зимнюю коллекцию на парижской выставке Who’s Next — вместе с ней город и страну представляли Ася Когель, Елена Ткаченко, Aurora Couture, Ultramarine, Kurguzov и марка «Махаон». Гигантские шопперы, куртки-одеяла, гербовые броши и маскулинные костюмы в полоску, которые команда модного дома Kisselenko снимала в Музее электротранспорта в ноябре прошлого года, увидели байеры из Канады, Австралии, Кувейта, Франции, Германии, Швейцарии, Италии и Египта. Возможно, в дальнейшем вещи с биркой «Made in Saint Petersburg» появятся на рейлах бутиков и шоу-румов этих стран.
Напомним, международная выставка Who’s Next проходит в Париже дважды в году и собирает крупнейшие бренды одежды, обуви и аксессуаров. На протяжении нескольких дней их отсматривают эксперты и байеры, которые делают закупки для своих магазинов. Десант отечественных дизайнеров в Европу стал возможен благодаря поддержке Российского Экспортного Центра и амбициозной государственной программе превращении Петербурга в «столицу индустрии моды».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.