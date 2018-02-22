Дизайнер Лилия Киселенко показала коллекцию в Париже

Напомним, международная выставка Who’s Next проходит в Париже дважды в году и собирает крупнейшие бренды одежды, обуви и аксессуаров. На протяжении нескольких дней их отсматривают эксперты и байеры, которые делают закупки для своих магазинов. Десант отечественных дизайнеров в Европу стал возможен благодаря поддержке Российского Экспортного Центра и амбициозной государственной программе превращении Петербурга в «столицу индустрии моды».