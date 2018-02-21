Мы нашли самые классные фэшн-карикатуры — с пародиями на Vetements, Gucci и образы Мадонны
28-летний художник Ашраф Амири — один из самых востребованных фэшн-иллюстраторов в мире. Он делал рисунки для Dior, Versace, Salvatore Ferragamo, Nike, Manish Arora, обложек специальных выпусков Vogue и журнала Elle. При этом у Амири есть собственное издание Illustrashion Magazine, где он публикует карикатуры на тему моды: самые известные иронизируют над необычными обувными релизами — будь то сапоги-чулки Vetemenets (сгорающие от каблука-зажигалки), ботильоны Martin Margiela (из которых легко пить коктейли) или шипованные туфли Balenciaga (смертельные для любого обидчика).
«Украденный сын семейки Адамс», как сам себя называет Амири, окончил факультет графического дизайна в институте Святого Луки в Брюсселе, а после переехал в Лондон, где стал рисовать для местного глянца. «Я обнаружил творческие способности в себе примерно в пять лет. Был единственным в классе, кто мог изобразить персонажей мультфильмов правдоподобно и в нормальных пропорциях» — рассказывал он. Сейчас Ашраф перерисовывает не мультяшек, а моделей с показов Dior, Maison Margiela, Moschino и Iris van Herpen — часто в самых необычных (шокирующих!) формах.
Кроме того, Амири делает шаржи музыкантам, актрисам и героиням стритстайла, причем сами они его об этом не просят. Из последних работ, набравших в инстаграме художника по тысячи лайков, — Леди Гага с зеленой прической, Милли Бобби Браун на красной дорожке «Золотого глобуса», Ким Кардашьян в стиле «хоррор» и нидерландская супер-модель Анна Кливленд. Такие портреты мы бы носили на белых футболках — вместо феминистских надписей, политических лозунгов и поднадоевших фотопринтов.
Фото: Instagram @bambiachy
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