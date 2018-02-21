Мы нашли самые классные фэшн-карикатуры — с пародиями на Vetements, Gucci и образы Мадонны

«Украденный сын семейки Адамс», как сам себя называет Амири, окончил факультет графического дизайна в институте Святого Луки в Брюсселе, а после переехал в Лондон, где стал рисовать для местного глянца. «Я обнаружил творческие способности в себе примерно в пять лет. Был единственным в классе, кто мог изобразить персонажей мультфильмов правдоподобно и в нормальных пропорциях» — рассказывал он. Сейчас Ашраф перерисовывает не мультяшек, а моделей с показов Dior, Maison Margiela, Moschino и Iris van Herpen — часто в самых необычных (шокирующих!) формах.