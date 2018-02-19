Как 70 лет назад: Адвоа Абоа в образе Коко Шанель в новом весенне-летнем кампейне Chanel

В съемке, которую провел сам Лагерфельд, Адвоа предстала в образе Коко Шанель — в крупных очках, жемчужных бусах, сережках с логотипом и шарфе-полотенце. Оммаж к основательнице марки был сделан и с помощью позы девушки — точно так же (с рукой, приложенной к задумчивому лицу) Коко позировала для своих знаменитых портретов.