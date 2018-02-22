Инстамитинг «У Красного Моста»
За ними следят, и они об этом знают: сити-блогер Влад Карпюк и профессиональная вышивальщица Полина Осипова на глазах у тысяч фолловеров примеряют луки из последних коллекций универмага Au Pont Rouge. Лайк!
Влад Карпюк, @vladislavkarpyuk
Руфером и сити-блогером я стал случайно. Вырос в Вологде и всегда мечтал переехать в Петербург – город манил энергетикой. В итоге приехал сюда учиться на экономиста, приходилось много зубрить, работать с цифрами, и чтобы отвлечься, увлекся фотографией. Помню свою первую крышу – увидел чей-то пост с отмеченной локацией «Загородный проспект» и стал прочесывать его от станции метро «Владимирская» вдоль и поперек, заходил в каждую парадную, притворяясь почтальоном, меня многие прогоняли. И вот нашел открытый выход на чердак, а с него – на кровлю. Оттуда открывался только вид во двор, с нее никуда было не перелезть, но я был так счастлив! На крыше «У Красного моста» я тоже был — еще до его открытия перебирался с соседнего здания, прямо у купола устроена удобная площадка. Но сейчас такой номер не пройдет – она находится под охраной, и я однажды договаривался с администрацией, в порядке исключения меня пускали. Вообще мой совет для всех, кто хочет куда-либо попасть: официальный путь самый простой и безопасный. А еще очень повезло студентам института имени Герцена, из аудитории здания вуза напротив открывается роскошный вид на Au Pont Rouge.
С модой я не то, чтобы дружу – для руфера главное, чтобы было удобно и не жалко. Хотя, Гоша Рубчинский и Off-White делают вещи один в один, как мы носим (смеется). Я в целом, парень скромный, раньше даже самого себя в блоге не постил, только в последнее время стал «светиться», да и то, чтобы люди, записывающиеся на экскурсии, знали меня в лицо. Хотя, иногда меня узнают на улицах, это приятно. Но все равно лучшими моделями для фото остаются красивые девушки, устраивающие пикник на краю крыши. Не пытайтесь повторить самостоятельно! Постановку своих кадров я жестко контролирую и точки проверяю на себе.
Несколько раз мои работы участвовали в групповых выставках, а в этом году для «Подписных изданий» я отснял календарь. Возможно, скоро я задумаюсь и о персональной экспозиции.
И среди успешных блогеров, и среди туристов локейшн Au Pont Rouge не менее популярен, чем Исаакиевский Собор или Дворцовая площадь. Позировать для «Инстаграма» зданию помогает башня с куполом и двадцатидевятиметровым шпилем в виде кадуцея — жезла бога торговли Меркурия. А в 1907-ом году конструкция считалась откровенной дерзостью архитектора Константина де Рошфора, спорящей с адмиралтейской иглой и изменившей небесную линию Петербурга.
Полина Осипова, @polinatammi
В школе я одевалась диковато, и у себя на родине, в Чебоксарах, прослыла городской сумасшедшей, поэтому некоторые меня просто недолюбливали, а другие откровенно гнобили – кидали петарды в капюшон, дразнили. Из-за конфликтов с одноклассниками я прогуливала обычную школу в художественной и спасалась вышиванием. В чувашском общем образовании очень сильный национально-региональный компонент, на уроках скрупулезно изучают культуру республики, и больше всего мне нравилось, когда рассказывали про традиционную вышивку, костюмы и головные уборы. Я решила попробовать сама, и вышивание стало для меня медитацией. Однажды я четыре месяца просидела дома, вышивала гладью, жемчугом, бисером розовое кимоно, которое потом подарила художнице Юлдус Бахтиозиной, оно попало на ее снимки, участвовавшие в выставке журнала Vogue в Милане.
Вторая моя страсть – ювелирное дело. Окончив девять классов, я переехала в Петербург и с дипломом конкурса «Одаренные дети России» по изобразительному искусству поступила в лицей Карла Фаберже. У меня совсем не было денег, я начала покупать вещи на Уделке по 10 рублей и продавать их по 2000-3000 через паблик «ВКонтакте». Сама одевалась, как бабушка, обожала старушачьи блузы-рубашки-юбки и наматывала на голову цветастые косынки еще до того, как в таких же аутфитах стали появляться модели на показах Gucci, Stella McCartney и Moschino. Первый спортивный костюм пришлось купить, чтобы ходить на вечеринки Thriller в «Грибоедов». Подписчики в Инстаграме часто хвалят мои луки — там много моих фото в винтажных платьях, вещах с блошиного рынка и этнических костюмах. Мой секрет: утром я надеваю то, что первым выпало из шкафа.
Сейчас я бросила государственную учебу и записалась в подмастерья к практикующему ювелиру — с ним за пять часов я узнала больше, чем в лицее за полгода! На фрилансе вышиваю броши и аксессуары для цветочного бутика на Крестовском, работаю с Юлдус и мечтаю научиться делать керамические вазы.
Продюсер Кристина Шибаева. Фото Даниил Ярощук. Стиль Элимра Тулебаева
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