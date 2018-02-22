Руфером и сити-блогером я стал случайно. Вырос в Вологде и всегда мечтал переехать в Петербург – город манил энергетикой. В итоге приехал сюда учиться на экономиста, приходилось много зубрить, работать с цифрами, и чтобы отвлечься, увлекся фотографией. Помню свою первую крышу – увидел чей-то пост с отмеченной локацией «Загородный проспект» и стал прочесывать его от станции метро «Владимирская» вдоль и поперек, заходил в каждую парадную, притворяясь почтальоном, меня многие прогоняли. И вот нашел открытый выход на чердак, а с него – на кровлю. Оттуда открывался только вид во двор, с нее никуда было не перелезть, но я был так счастлив! На крыше «У Красного моста» я тоже был — еще до его открытия перебирался с соседнего здания, прямо у купола устроена удобная площадка. Но сейчас такой номер не пройдет – она находится под охраной, и я однажды договаривался с администрацией, в порядке исключения меня пускали. Вообще мой совет для всех, кто хочет куда-либо попасть: официальный путь самый простой и безопасный. А еще очень повезло студентам института имени Герцена, из аудитории здания вуза напротив открывается роскошный вид на Au Pont Rouge.

С модой я не то, чтобы дружу – для руфера главное, чтобы было удобно и не жалко. Хотя, Гоша Рубчинский и Off-White делают вещи один в один, как мы носим (смеется). Я в целом, парень скромный, раньше даже самого себя в блоге не постил, только в последнее время стал «светиться», да и то, чтобы люди, записывающиеся на экскурсии, знали меня в лицо. Хотя, иногда меня узнают на улицах, это приятно. Но все равно лучшими моделями для фото остаются красивые девушки, устраивающие пикник на краю крыши. Не пытайтесь повторить самостоятельно! Постановку своих кадров я жестко контролирую и точки проверяю на себе.