Кейт Миддлтон, Анджелина Джоли и другие звезды на красной дорожке премии BAFTA
В Лондоне прошла одна из самых крупных киноцеремоний BAFTA, которую принято считать британским «Оскаром». Размах и список приглашенных королевский — от номинантки премии Марго Робби до герцогини Кембриджской и принца Уильяма.
Черный — хит сезона. Не столько на проходящей в Лондоне Неделе моды, сколько на красной дорожке крупных мероприятий. Знаменитости снова, как и на церемонии «Золотой глобус», поддержали акцию против сексуальных домогательств и выбрали тотал-блэк. Анджелина Джоли повторила свой звездный выход в черном бархатном платье с высоким разрезом (точь-в-точь как на «Оскаре» в 2012-м), Дженнифер Лоуренс подчеркнула длительное сотрудничество с Dior архитектурным нарядом с открытыми плечами, а Марго Робби изменила любимому Gucci с Givenchy. Хотя итальянский бренд без модных последователей не остался — главная поклонница Алессандро Микеле Сальма Хайек надела декольтированное платье с цветочной вышивкой.
Единственной, кто нарушил дресс-код, была герцогиня Кембриджская, которая вышла поддержать мужа (Уильям является почетным президентом Британской академии кино и телевизионных искусств) в зеленом платье от Jenny Packham. Цвет наряда Кейт подчеркнула изумрудными украшениями, а третью беременность — бархатным поясом, завязанном чуть ниже груди.
Фото: vogue.com, Instagram
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.