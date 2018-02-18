Кейт Миддлтон, Анджелина Джоли и другие звезды на красной дорожке премии BAFTA

Черный — хит сезона. Не столько на проходящей в Лондоне Неделе моды, сколько на красной дорожке крупных мероприятий. Знаменитости снова, как и на церемонии «Золотой глобус», поддержали акцию против сексуальных домогательств и выбрали тотал-блэк. Анджелина Джоли повторила свой звездный выход в черном бархатном платье с высоким разрезом (точь-в-точь как на «Оскаре» в 2012-м), Дженнифер Лоуренс подчеркнула длительное сотрудничество с Dior архитектурным нарядом с открытыми плечами, а Марго Робби изменила любимому Gucci с Givenchy. Хотя итальянский бренд без модных последователей не остался — главная поклонница Алессандро Микеле Сальма Хайек надела декольтированное платье с цветочной вышивкой.