Фотографа Патрика Демаршелье обвинили в сексуальных домогательствах

Культового фотографа Патрика Демаршелье, который в декабре этого года откроет выставку своих работ в Эрмитаже, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание The Boston Globe со ссылкой на слова 50 моделей. Помимо Демаршелье в статье фигурируют имена его коллег — Дэвида Бельмера, Андре Пассоса, Сэта Сэбэла и Грега Кадела, а также британского стилиста Карла Темплера. От работы с фотографом уже отказались бренды Valentino и Bvlgari, а также издательский дом Conde Nast, владеющий журналами Vogue, GQ, Glamour, The New Yorker и Vanity Fair. «Люди лгут и рассказывают истории. Это смешно», — ответил на обвинения 74-летний фотограф.