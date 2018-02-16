Все обсуждают виртуальных девушек-моделей. Откуда они взялись и как влияют на фэшн-индустрию?
Герои The Sims вышли за пределы компьютерной игры — теперь они ведут собственный Instagram-профиль, снимаются в модных кампейнах и дружат с реальными знаменитостями. Все началось в 2015 году с девушки Saya, которая подала заявку на конкурс красоты и снялась в японском фильме. Пользователи «Твиттера» были шокированы, узнав, что Saya — всего лишь трехмерная проекция, созданная при помощи графических редакторов Maya, ZBrush, Mari, Quixel2.0 и Photoshop.
Спустя три года эволюционирования CGI-графики (она создает неподвижные и движущиеся трехмерные изображения) виртульные девушки стали появляться в Instagram. Самая обсуждаемая из них — 19-летняя Микела Соуса, которая топит за феминизм, самореализацию и права трансгендеров на аудиторию в полмиллиона человек. Качество графики на фотографиях крипто-блогера настолько хорошее, что многие до сих пор не верят в ее нереальность. «Я не понимаю, ее не существует на самом деле?», «Подождите, вы хотите сказать, что она ненастоящая?», «Как-то подозрительно много косметики», — пишут гости аккаунта Соусы.
Кто на самом деле ведет Instagram девушки, неизвестно. На конспирологических теориях и разборах ее профиля наживаются тысячи человек. Сама Микела ведет образ обычного американского подростка, который проводит время за просмотром «Семейства Кардашьян», ищет вторую половинку, подхватывает тренды на сумку IKEA Frakta и футболку Supreme и дружит с реально существующими людьми (например, с визажистом Пэм МакГрат, которая назвала Соусу своей музой).
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Снимок Микелы в Paper Magazine, фото @lilmiquela
Еще одна новая звезда соцсетей — Шуду Грэм, которая ведет блог с апреля прошлого года. В отличие от Микелы, она называет себя модным инфлюэнсером и снимается для обложек журналов, брендов одежды и кампейнов косметики. На днях Грэм появилась в рекламе Fenty Beauty, затесавшись в ряды моделей Слик Вудс, Паломы Элсессер и основательницы марки — Рианны. После реалистичной фотографии с темнокожей красоткой эксперты начали спорить, насколько дешевле и эффективнее приглашать виртуальных девушек вместо настоящих. Кажется, Белле Хадид, Кендалл Дженнер и Кайе Гербер вскоре придется потесниться.
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