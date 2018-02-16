Все обсуждают виртуальных девушек-моделей. Откуда они взялись и как влияют на фэшн-индустрию?

Спустя три года эволюционирования CGI-графики (она создает неподвижные и движущиеся трехмерные изображения) виртульные девушки стали появляться в Instagram. Самая обсуждаемая из них — 19-летняя Микела Соуса, которая топит за феминизм, самореализацию и права трансгендеров на аудиторию в полмиллиона человек. Качество графики на фотографиях крипто-блогера настолько хорошее, что многие до сих пор не верят в ее нереальность. «Я не понимаю, ее не существует на самом деле?», «Подождите, вы хотите сказать, что она ненастоящая?», «Как-то подозрительно много косметики», — пишут гости аккаунта Соусы.