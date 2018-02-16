Саша Пивоварова, современное искусство и динозавры в новом видео-кампейне Christian Dior
«Почему не было великих женщин-художниц?», — спрашивала дизайнер Мария Грация Кьюри, перечитав программное эссе феминистки Линды Нохлин. И сама же опровергла это суждение, сперва вспомнив творчество сюррелиста Ники де Сен-Фаль (ее динозавры, коровы и многоголовые ящерицы появились в принтах весенне-летней коллекции Dior), а затем подарив кисти и краски российской модели Саше Пивоваровой.
Девушка снялась в новом видео-кампейне марки, расписав съемочную площадку черными силуэтами и признаниями в любви Диору. Вместо фартука и бахил — кутюрное платье из пайеток и металлизированные ботфорты, вместо ящика художника — сумка-бестселлер J'adore.
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