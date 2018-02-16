Бумажные костюмы Chanel и платки из пакета на выставке самого эпатажного модника Петербурга
Художник из Петербурга Дмитрий Попов, о котором мы писали в конце прошлого года, открыл авангардную выставку-инсталляцию. В антураже бирюзовых стен, персидских ковров и люстры-дискобола он показал самые популярные луки из своего инстаграма: картонный костюм Thom Browne, русалочий хвост из фольги, пиджак из остатков венка и балаклавы как у Martin Margiela (но сделанные из пакетов и кухонных штор).
Каждый снимок Дмитрий предусмотрительно распечатал на принтере, украсив деревянными рамками, зеркалами и обрывками крафтовой бумаги. Чтобы увидеть некоторые экспонаты (например, с обнаженными снимками художника), гостям приходилось открывать занавески и открытки с авторскими стихами. Фотографии, которые уже оценил американский Vogue, можно увидеть в баре «Пиф Паф» на Набережной канала Грибоедова — там же висит конверт с пожеланиями (и признаниями в любви!) современному искусству.
Фото: Александра Сычева
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