Бумажные костюмы Chanel и платки из пакета на выставке самого эпатажного модника Петербурга

Художник из Петербурга Дмитрий Попов, о котором мы писали в конце прошлого года, открыл авангардную выставку-инсталляцию. В антураже бирюзовых стен, персидских ковров и люстры-дискобола он показал самые популярные луки из своего инстаграма: картонный костюм Thom Browne, русалочий хвост из фольги, пиджак из остатков венка и балаклавы как у Martin Margiela (но сделанные из пакетов и кухонных штор).