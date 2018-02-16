Знакомьтесь, Йошики Хаяси — главный музыкант Японии, научивший мужчин делать макияж

Йошики, что было сначала — группа X Japan или ваш яркий образ?

До создания X Japan я выглядел как обычный среднестатистический японец. Когда мне было 4 года, начал играть на фортепиано — классическая музыка, строгое воспитание. В 10 лет я потерял отца и резко переключился на рок: думал, в нем больше свободы, нет строгих рамок. Но оказалось, это не так — в авангарде тоже есть свои правила. Позже я придумал совмещать различные виды музыки — тяжелый металл, классику, панк-рок, добавив к этому экспрессивный макияж и яркую одежду. Мы не могли определиться с названием и изобрели собственный жанр — Visual key. Многие японские группы быстро подхватили эту идею.

Как в Японии, достаточно консервативной стране, относятся к тому, что мужчины красятся, делают прически, носят женственную одежду?

Мы стали делать это много лет назад, представляете, какая была реакция? Люди нас игнорировали, ведь кто-то из X Japan был рыжим, кто-то блондином, а кто-то красил глаза черной краской. Из-за своей внешности я даже не мог поймать такси! Но мы настояли на своем, и спустя время все изменилось. Я считаю, что X Japan в какой-то мере поменял взгляд японцев на культуру.

В России парней, которые выглядят как девушки, травят в интернете, преследуют на улице, некоторых даже избивают….

Соглашусь, что к этому сложно привыкнуть. Но мужчина, который решил краситься и носить юбки, должен быть сильным изнутри. X Japan играет достаточно жесткую музыку, поэтому агрессоры на улицах к нам не подходят.