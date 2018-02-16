Знакомьтесь, Йошики Хаяси — главный музыкант Японии, научивший мужчин делать макияж
Сегодня, в рамках Года Японии в России, «Невафильм Emotion» выпустил фильмы о двух рок-группах — «Мумий Тролль» и X Japan. По этому случаю лидер японского бойзбэнда, 52-летний Йошики Хаяси, приехал в Петербург и рассказал нам об основании стиля Visual key, собственном бренде «рокерских» кимоно, любви к Дэвиду Боуи и Александру Маккуину и о том, как в консервативной стране относятся к мужскому макияжу.
Йошики, что было сначала — группа X Japan или ваш яркий образ?
До создания X Japan я выглядел как обычный среднестатистический японец. Когда мне было 4 года, начал играть на фортепиано — классическая музыка, строгое воспитание. В 10 лет я потерял отца и резко переключился на рок: думал, в нем больше свободы, нет строгих рамок. Но оказалось, это не так — в авангарде тоже есть свои правила. Позже я придумал совмещать различные виды музыки — тяжелый металл, классику, панк-рок, добавив к этому экспрессивный макияж и яркую одежду. Мы не могли определиться с названием и изобрели собственный жанр — Visual key. Многие японские группы быстро подхватили эту идею.
Как в Японии, достаточно консервативной стране, относятся к тому, что мужчины красятся, делают прически, носят женственную одежду?
Мы стали делать это много лет назад, представляете, какая была реакция? Люди нас игнорировали, ведь кто-то из X Japan был рыжим, кто-то блондином, а кто-то красил глаза черной краской. Из-за своей внешности я даже не мог поймать такси! Но мы настояли на своем, и спустя время все изменилось. Я считаю, что X Japan в какой-то мере поменял взгляд японцев на культуру.
В России парней, которые выглядят как девушки, травят в интернете, преследуют на улице, некоторых даже избивают….
Соглашусь, что к этому сложно привыкнуть. Но мужчина, который решил краситься и носить юбки, должен быть сильным изнутри. X Japan играет достаточно жесткую музыку, поэтому агрессоры на улицах к нам не подходят.
Как думаете, была бы ваша группа настолько популярной без экспрессивных образов?
Очень интересный вопрос, на самом деле. Никогда об этом не задумывался. Возможно, на начальном этапе наша внешность привлекла поклонников — мы выглядели как сумасшедшие. Стиль был очень важен для нас, но ставку мы делали именно на музыку.
Visual key был вдохновлен образами Дэвида Боуи и группы Kiss. Но какие международные (или может быть, русские) бренды на вас повлияли?
Мне всегда нравились Alexander McQueen, Dolce & Gabbana и Saint Laurent, в одежде которого я недавно снялся для обложки японского Vogue. А еще Yohji Yamamoto, один из самых популярных азиатских брендов.
А какой марки очки, которые вы постоянно носите?
Это Ray Ban, могу им изменить только с Prada или Versace!
Какие бьюти-средства вы покупаете? Есть ли в Японии бренды, которые делают косметику исключительно для мужчин?
Сейчас, в отличие от 80-х, очень много различных марок — я даже затрудняюсь выбрать конкретную. Пользуюсь всем понемногу, не разбираясь. Чаще всего меня красят и собирают профессиональные стилисты и визажисты.
Отличаются ли ваши образы на сцене и в реальной жизни?
Мне кажется, я всегда один человек. Когда я просыпаюсь — я уже на сцене. Меня постоянно окружают операторы, я в кадре каждую минуту!
В 80-х, когда группа X Japan только появилась, вы выглядели более эпатажно. С чем это связано? Стали взрослее, или Visual key больше не актуален?
Люди меняются. Возьмем того же Дэвида Боуи: он всегда был разным, можно вспомнить сотни его образов! И даже несмотря на то, что сейчас я ношу простую кожаную куртку и черные брюки, никто не исключает, что завтра надену килт и покрашу волосы в розовый.
Фильм об X Japan выходит в России вместе с фильмом о русской группе «Мумий Тролль». Эти ребята повлияли не только на отечественную музыку, но и моду — один из известнейших наших дизайнеров Гоша Рубчинский посвятил им коллекцию футболок. Был ли у вас подобный опыт сотрудничества с фэшн-индустрией?
Вы когда-нибудь слышали о Hello Kitty? Однажды ассистенты этой компании предложили мне сделать коллаборацию. Теперь в Японии продаются сумки, футболки, игрушки, брелоки и предметы интерьера под названием «Йошикитти»!
У ваших родителей был собственный модный бренд, и вы должны были продолжить семейное дело. Почему все же ушли в музыкальную сферу?
Да, у них действительно был магазин кимоно, и по нашим японским традициям старший сын в семье продолжает дело родителей. Несмотря на то, что я решил стать рок-музыкантом, бизнес не развалился: ко мне обратился дизайнер из Киото, компания которого производит кимоно уже 150 лет, и мы сделали небольшую линейку одежды «Йошикимоно».
Это традиционные кимоно или их современная интерпретация?
Мы делаем и классические кимоно, и их «рокерские» версии, которые можно носить с высокими каблуками, корсетами и сексуальными платьями.
Дизайнеры из Петербурга часто обращают внимание на японские тренды, перенимая мешковатость, функциональность и темную цветовую гамму. Не заметили схожесть?
Да! Японцы и петербуржцы — довольно закрытые люди, но в то же время страстные натуры! У меня много русских друзей, поэтому я знаю об этом не понаслышке. Кстати, у вас очень красивый город, я был просто шокирован. Обожаю русских музыкантов — Чайковского и Рахманинова, а теперь буду вдохновляться еще и Петербургом!
А знаете ли вы русских дизайнеров?
Хотел бы узнать побольше. Возможно, даже сделать коллаборацию.
Этой весной грядет камбэк X Japan, вы будете выступать на фестивале Coachella...
Да, с альбомом, над которым мы работали 22 года. Плюс, у меня в планах соло-проект — я записываю симфонию.
Ждать ли нам вашего очередного приезда в Россию?
Я бы очень хотел вернуться! В 2014 я выступал в Москве, это был фортепианный концерт. В следующий раз планирую приехать вместе с X Japan и показать, что такое настоящий японский рок!
Фото: Shutterstock, Pinterest
Расшифровала Диана Алиева
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.