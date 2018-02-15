Новый документальный фильм о моде: «Temperature» о показах и дизайнере бренда Off-White

Портал Hypebeast опубликовал часовой документальный фильм об Off-White — самом популярном бренде среди миллениалов, основанном бывшим креативным директором Канье Уэста и дизайнером Nike Вирджилом Абло. Лента рассказывает о подготовке к весенне-летнему шоу на Pitti Uomo во Флоренции и выставке Another First Show в Нью-Йорке.