Новый документальный фильм о моде: «Temperature» о показах и дизайнере бренда Off-White
Портал Hypebeast опубликовал часовой документальный фильм об Off-White — самом популярном бренде среди миллениалов, основанном бывшим креативным директором Канье Уэста и дизайнером Nike Вирджилом Абло. Лента рассказывает о подготовке к весенне-летнему шоу на Pitti Uomo во Флоренции и выставке Another First Show в Нью-Йорке.
Автором «Temperature» выступил No Text Azienda, режиссер проектов для журналов Dazed и i-D. В центре сюжета — повседневная жизнь Вирджила Абло с раздачей автографов, модными съемками, разработкой эскизов и кастингом моделей для шоу.
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