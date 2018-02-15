Как фэшн-фотограф Леха Ким переехал в провинцию и снимает проект о модных местных жителях
Фотограф Леха Ким делал фэшн-проекты в Москве и Петербурге, работал для международного глянца. А полгода назад бросил все и уехал в провинцию — искать «неподдельную» моду на рынках, вокзалах и во дворах. В своем Instagram он выкладывает фото простых сельских девочек, учеников и бабушек, которые 31 декабря объединятся в проект Eyes of Russia. Нам Ким рассказал, как на него реагируют в глубинке, где найти редкие иконы-ковры, и почему снимать моду в школе сложнее, чем на военном объекте.
Я сам родом из Казани, жил в Милане, а потом в Москве. Полгода назад принял решение поселиться в провинциальном городе, чтобы заняться проектом Eyes of Russia — это осмысление моды через образы простых людей, не модельной внешности. Чтобы лучше их понять, нужно ходить в одни и те же магазины и муниципальные учреждения, ездить в одном и том же транспорте. Могу сказать, что это удивительно — мир глубинки отличен от мира моды, но не чужд.
Снимаю в основном в Елабуге и Набережных Челнах — именно оттуда идет понятие гопников, которые в 90-х годах совершали воровские налеты на Москву и отбирали модные вещи у местных. Стараюсь привлекать к фотосессиям горожан и отвыкнуть от работы с профессиональными моделями, а локациями служат автобусы, рынки и сельские клубы.
Проект начался со съемки апы — тети моей жены. Мы решили интегрировать в ее жизнь модные вещи, чтобы она провела день не в привычном халате, а в том, что каждый день ношу я. Мы пили чай, смотрели новости, параллельно меняли луки и фотографировались. Я не менял реальность под себя, не подстраивал вещи для кадра, не использовал декорации — все происходило в атмосфере, знакомой каждому русскому человеку. Именно поэтому процесс сильно отличается от фэшн-съемок: люди не играют роли, они такие, какие есть в жизни.
Перед Новым годом мы нарисовали на школьных окнах Деда Мороза, Снегурочку, белку и зайца, «одетых» в вещи Gucci, Louis Vuitton X Supreme и Thrasher. Для этого пришлось не только договариваться с директором, но и ехать 200 километров на перекладных машинах — ближе снимать нам попросту не разрешили, любое образовательное учреждение сейчас — это особо охраняемый объект. Такое граффити оказалась приемлемым для учителей и школьников, многие даже узнали эти бренды. Рисунки провисели до конца января, а дети зарисовали их в свои альбомы на память.
Еще одну акцию мы сделали во время новогоднего утренника в школе, куда нас привела знакомая учительница. За несколько минут до праздника мы нанесли трафареты на детские костюмы, как это делают уличные художники, и отсняли Снежинку в меховом болеро с надписью Gucci и Бэтмена в маске с тегом Vetements. Предварительно мы договаривались с родителями ребят и не фотографировали их лица, чтобы избежать возможных судебных разбирательств во время итоговой выставки Eyes of Russia.
В рамках проекта мы также снимали модель Сашу Панику. Хотели найти интересную и красивую девушку, на которой одежда татарской бабушки не выглядела бы смешно. Позже обнаружили, что у Саши татарские корни, а детство она проводила в деревне — все сошлось! Фотографировали в Москве, в студии Odyssey в ГУМе — за окном Красная Площадь, а у нас Паника в тапочках и платках-косынках. Все вещи я вез специально из Татарстана, покупал на рынке в Зеленодольске — тот еще квест! Там я впервые увидел ковры-иконы.
В глубинке на меня реагируют неоднозначно — оборачиваются, шепчутся, да и к серьгам в мужских ушах местные явно не привыкли. Пару раз случались конфликтные ситуации, хотя все это тоже часть проекта. Мне интересно, насколько провинция далека от столицы в визуальном плане, насколько я сам стрессоустойчив. Но удивительно, что именно здесь я понял влияние трендов через лидеров молодежи. Каждый день ко мне подходят подростки и спрашивают, настоящая ли у меня сумка Gucci, — рэпер Face сделал бренд популярным по всей России!
Наверное, многие думают, что я обычный мудак — вырос из штанов, ношу куртку не по размеру. В провинции этой моды не понимают, у людей буквально ломается матрица. Но именно в такой реакции, в этих мужчинах и женщинах, в формах, пусть иногда и уродливых, заключается смысл. Его я и пытаюсь отразить в Eyes of Russia.
Моя команда — это моя жена. Она помогает со съемками, организовывает бьюти-проекты. В некоторых участвуют местные девушки-модели: например, одна из них приехала из Парижа погостить у родителей в Набережных Челнах, тут мы ее и поймали. Вместе сделали коллаборации со «Сбербанком», «Пятерочкой» и РЖД на тему фотографий на российский паспорт. Не знаю, что из всего этого выйдет, но сейчас я испытываю настоящий кайф! Мне скучно снимать моду в студиях, надоели однотипные картинки. Я хочу веселиться, кататься на Пазике, есть в придорожных забегаловках и танцевать на сельских дискотеках. Это мой угар и моя свобода!
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