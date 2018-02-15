Как фэшн-фотограф Леха Ким переехал в провинцию и снимает проект о модных местных жителях

Я сам родом из Казани, жил в Милане, а потом в Москве. Полгода назад принял решение поселиться в провинциальном городе, чтобы заняться проектом Eyes of Russia — это осмысление моды через образы простых людей, не модельной внешности. Чтобы лучше их понять, нужно ходить в одни и те же магазины и муниципальные учреждения, ездить в одном и том же транспорте. Могу сказать, что это удивительно — мир глубинки отличен от мира моды, но не чужд.

Снимаю в основном в Елабуге и Набережных Челнах — именно оттуда идет понятие гопников, которые в 90-х годах совершали воровские налеты на Москву и отбирали модные вещи у местных. Стараюсь привлекать к фотосессиям горожан и отвыкнуть от работы с профессиональными моделями, а локациями служат автобусы, рынки и сельские клубы.