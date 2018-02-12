Мужчины и женщины выкладывают в сеть фото с прокладками. Что происходит?
Акции против бодишейминга набирают обороты — в этот раз в центре обсуждения оказалась Наталья Водянова и ее новый пост в Instagram. Модель выложила фотографию с прокладкой, подписав: «Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом?». Но 1,5 миллионов подписчиков Водяновой к предложению отнеслись без особого энтузиазма. «Больше поговорить не о чем?», «Мир сошел с ума», «Все на показ, уже и до прокладок добрались», — пишут комментаторы.
-
Фото: @natasupernova
Эстафету, которую Наталья передала Эмили Ратаковски, Даутцен Крус и британской модели Алексине Грэхем, запустила индийская актриса Твинкл Кханна. Она выступила против клеймения женщин в неразвитых и патриархальных странах, их стремления избегать разговоры о менструациях. В эту же категорию попадает реклама, которая ставит героинь в неловкие ситуации и заставляет тем самым стесняться естественных процессов.
-
Фото: @twinklerkhanna
Флешмоб уже поддержали несколько сотен человек, в том числе и мужчины. Они выкладывают фотографии с прокладками, тампонами и туалетной бумагой, сопровождая их хештегом #padmanchallenge и предложениями говорить о менструациях открыто. Некоторые участники делают из тампонов значки и выходят с таким фэшн-манифестом на улицы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.