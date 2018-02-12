Мужчины и женщины выкладывают в сеть фото с прокладками. Что происходит?

Акции против бодишейминга набирают обороты — в этот раз в центре обсуждения оказалась Наталья Водянова и ее новый пост в Instagram. Модель выложила фотографию с прокладкой, подписав: «Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом?». Но 1,5 миллионов подписчиков Водяновой к предложению отнеслись без особого энтузиазма. «Больше поговорить не о чем?», «Мир сошел с ума», «Все на показ, уже и до прокладок добрались», — пишут комментаторы.