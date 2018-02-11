Wall Street Journal назвал российских спортсменов самыми стильными на Олимпиаде
Журналист Wall Street Journal (WSJ) Джейсон Гей отметил внешний вид российской сборной на открытии Олимпиады в Пхенчхане, а также вспомнил о наследии Хельмута Ланга и Эди Слимана, когда говорил о форме керлингистов.
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Фото: Franck Fife / Pool Photo via AP
«В неофициальном, но дико важном фэшн-шоу, которыми являются Зимние Игры, россияне могут быть самыми стильными атлетами в Пхенчхане», – пишет автор статьи. От также отметил, что дизайне российского бренда Zasport и Nike «впечатляюще остры, просты и чисты».
Джейсон Гей сравнил униформу россиян с американской и отметил, что последние выглядели «как ваш друг, который не катается на лыжах, но одет слишком нарядно для выходных в горах». Тогда как олимпийцы из России старались быть максимально нейтральными: «ОАР не жаждут вашего внимания», – отметил он.
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
«Что действительно подкупило меня в стиле ОАР – это одежда для керлинга… Наряды ОАР были лощеными. Черно-белые, плотно-прилегающие с логотипом ОАР над левой грудью – это напоминание о раннем Хельмут Ланге или влиянии Эди Слимана на Dior Homme. Да, вы читаете статью в спортивной секции, но оставайтесь со мной. Это явно хорошая одежда», – признается автор.
Напомним, что серые костюмы Zasport для российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане – это второй вариант формы. От первого пришлось отказаться из-за требований МОК, согласно которым на одежде нейтральных спортсменов из России не могут быть изображены флаг, герб и название страны.
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