Wall Street Journal назвал российских спортсменов самыми стильными на Олимпиаде

«В неофициальном, но дико важном фэшн-шоу, которыми являются Зимние Игры, россияне могут быть самыми стильными атлетами в Пхенчхане», – пишет автор статьи. От также отметил, что дизайне российского бренда Zasport и Nike «впечатляюще остры, просты и чисты».

Джейсон Гей сравнил униформу россиян с американской и отметил, что последние выглядели «как ваш друг, который не катается на лыжах, но одет слишком нарядно для выходных в горах». Тогда как олимпийцы из России старались быть максимально нейтральными: «ОАР не жаждут вашего внимания», – отметил он.