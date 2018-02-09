Фото дня: российские спортсмены на открытии Олимпиады-2018 — без единой символики страны

В Пхенчхане прошло открытие зимней Олимпиады-2018, в котором приняло участие 80 россиян. Все они прошли под нейтральным флагом и табличкой Olympic Athlete from Russia (от англ. — «Олимпийский спортсмен из России»).

 

 

Парадную форму атлетов разработала марка Zasport — по требованию МОК с первоначальной коллекции пришлось убрать триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России. В результате получились минималистичные спортивные костюмы в серых тонах, единственным разнообразием которых стал шарф с круглой эмблемой Olympic Athlete from Russia.

 

 

До принятия решения МОК об отстранении российских спортсменов от Олимпиады-2018, экипировка Zasport претендовала на то, чтобы стать одной из самых красивых (и патриотичных) за всю историю. В коллекцию вошли костюмы с триколором, теплые куртки с двуглавым орлом, шарфы с геометричными принтами, свитеры с олимпийскими кольцами и ярко-красные купальники — всего 72 предмета экипировки.

 

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