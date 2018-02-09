Фото дня: российские спортсмены на открытии Олимпиады-2018 — без единой символики страны

До принятия решения МОК об отстранении российских спортсменов от Олимпиады-2018, экипировка Zasport претендовала на то, чтобы стать одной из самых красивых (и патриотичных) за всю историю. В коллекцию вошли костюмы с триколором, теплые куртки с двуглавым орлом, шарфы с геометричными принтами, свитеры с олимпийскими кольцами и ярко-красные купальники — всего 72 предмета экипировки.