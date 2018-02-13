«Она украла Олимпиаду»: британские журналисты оценили красоту керлингистки из Петербурга

Семейная пара керлингистов из Петербурга — Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий — завоевала бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх в Пхенчхане. Но зарубежные таблоиды обсуждают не спортивный триумф россиян (для нас это первая медаль в керлинге), а красоту девушки: The Sun сравнил Анастасию с моделью, написав, что девушка «украла Олимпиаду».

 

Британская газета собрала комментарии из «Твиттера», где пользователи восхищаются внешностью петербурженки и называют ее «новой Джоли». «Анастасия Брызгалова...Новая причина полюбить Олимпийские игры», «Я ничего не понимаю в керлинге, но стал фанатом Анастасии Брызгаловой», «Российским керлингисткам нужно ходить не по льду, а по подиуму» — рассыпаются в комплиментах англичане.

Фото: EPA, The Sun, Instagram @a_nastasia92

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