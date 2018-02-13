«Она украла Олимпиаду»: британские журналисты оценили красоту керлингистки из Петербурга

Британская газета собрала комментарии из «Твиттера», где пользователи восхищаются внешностью петербурженки и называют ее «новой Джоли». «Анастасия Брызгалова...Новая причина полюбить Олимпийские игры», «Я ничего не понимаю в керлинге, но стал фанатом Анастасии Брызгаловой», «Российским керлингисткам нужно ходить не по льду, а по подиуму» — рассыпаются в комплиментах англичане.