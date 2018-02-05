Мы объявляем старт онлайн-голосования конкурса «Новые имена в моде-2018»

В этом году мы получили рекордное количество заявок от молодых дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных украшений. После премодерации (и проверки соблюдения всех правил участия) до голосования допущены больше 150 человек, которые претендуют на звания новых Рафа Симонса и Клэр Уэйт Келлер. Посмотреть их заявки и отдать свой голос можно на сайте fashion.sobaka.ru — с одного ip-адреса принимается один голос за каждую из заявок в течение всего срока проведения конкурса.