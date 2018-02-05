Мы объявляем старт онлайн-голосования конкурса «Новые имена в моде-2018»
В этом году мы получили рекордное количество заявок от молодых дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных украшений. После премодерации (и проверки соблюдения всех правил участия) до голосования допущены больше 150 человек, которые претендуют на звания новых Рафа Симонса и Клэр Уэйт Келлер. Посмотреть их заявки и отдать свой голос можно на сайте fashion.sobaka.ru — с одного ip-адреса принимается один голос за каждую из заявок в течение всего срока проведения конкурса.
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Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская с финалистами конкурса «Новые имена в дизайне-2016» и моделями-знаменитостями, которые участвовали в итоговом шоу
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Показ «Новые имена в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Alisa Gagarina
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Показ «Новые имена в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Loh Apparel
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Показ «Новые имена в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Ladygina
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Показ «Новые имена в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Amplituda
Участники «Новых имен в моде» не имеют права прибегать к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) способам накрутки голосов. Конкурсанты, подозреваемые в накрутке, будут сняты с этапа без дополнительных объяснений. Онлайн-голосование закончится 5 марта, а уже на следующий день мы объявим его победителя. Еще девять финалистов конкурса выберет Экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. В марте лауреаты конкурса покажут свои коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Day.
Все, что нужно знать о конкурсе «Новые имена в моде-2018», можно найти здесь.
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