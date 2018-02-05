Синди Кроуфорд снялась в рекламе Pepsi — спустя 26 лет после первого культового кампейна

Одним из показанных на вчерашнем СуперБоуле кампейнов была реклама напитка Pepsi, переснятая спустя 26 лет и собравшая культовых героев прошлого века (в том числе космонавтов, гонщиков и Бритни Спирс). Главная роль досталась модели Синди Кроуфорд, которая во многом способствовала популярности газировки в 90-х годах: после серии соблазнительных промо-роликов с ее участием продажи Pepsi выросли в несколько раз.