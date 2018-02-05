Как мода покоряла космос: от феминистских обложек в 60-ых до платьев «Звездных войн»
Повальное увлечение «Звездными войнами», тенденциозный принт-ракета и выпуск настоящих скафандров для улицы — откуда все это пошло и зачем? Рассказываем о взаимоотношениях (пылкой любви) моды и космоса с помощью иллюстраций от дизайнера Лизы Одиноких.
Мода как отражение всего происходящего в политике, экономике и обществе в целом не могла обойти факт первого полета в космос. Да, дебютная «инопланетная» коллекция появилась еще в 60-х годах — с подачи дизайнера Андре Куррежа. Ему мы благодарны за популярность мини-юбок (нонсенс в эпоху длины «ниже колен»), появление нарядов из пластика (главный тренд будущего сезона) и науку носить спортивные вещи как casual (за 20 лет до рождения Гоши Рубчинского). А первая коллекция для именной марки Courrèges, отмеченная лично Ивом Сен Лораном, зародила в моде понятие Space Age и Couture Future. Платья в форме ракет (с предусмотренным «окошком» на уровне талии), металлизированная обувь на плоской подошве и шляпы-каски, которые потом рьяно скупала сама Одри Хепберн, показали, что мода — это не просто цвет, силуэт и форма, но еще и тематика, которую можно добавить в свой гардероб.
В 1965-м, через год после появления первой космо-коллекции, идею подхватил Harper’s Bazaar: портретист Сальвадора Дали, Мэрилин Монро и Верушки фон Лендорф Ричард Аведон сделал первую фотоисторию с образом женщины-астронавта. Модель — 23-летняя британка Джин Шримптон — позировала в настоящем скафандре NASA, не столько символизируя прогрессивность моды и фотографии, сколько озаглавив разгоревшееся фем-движение. Сильная, самодостаточная, способная покорить целый космос девушка соседствовала рядом с The Beatles и мужчинами в деловых костюмах — иконическую фотографию вешали как плакаты и добавляли в мудборды будущих коллекций.
«Будущие» вышли у Эмануэля Унгаро (ученика Андре Куррежа), Пако Рабана и Пьера Кардена, который «поженил» космос с театром и добавил к кутюрным гермошлемам сетчатые комбезы, высокие перчатки и полосатые костюмы как у королевских шутов (одев в них героиню sci-fi фильма «Барбарелла»). Космическая одежда из лукбуков, кинолент и с кулуарных показов быстро перешла на улицы Лондона и Парижа. И так же быстро сменилась атмосферой рок-к-ролла, хаоса и модой Today вместо Future.
Новая волна покорения космоса в моде началась с первыми успехами в робототехнике. Ультрасексуальные коллекции 90-х годов пополнились железными перчатками, юбками из серебристой кожи и платьями, которые имитировали жидкий металл. Тьерри Мюглер (тот самый, что выпускал на подиум обнаженных моделей) создал комбинезон женщины-андроида, а Александр Маккуин придумал для Givenchy трико с микросхемой, которое уже потом, в его собственном бренде, трансформировалось в фэнтези-шоу о связи инопланетян, роботов и костюмов человека.
Сегодня (когда, казалось бы, ничего нового придумать нельзя) дизайнеры обыгрывают тему космоса оммажами к ретро-фильмам, достижениям Гагарина и Армстронга и стилистике «Звездных войн». Первое видим в кампейнах Gucci от Глена Лачфорда, где смешались динозавры, гуманоиды, космические коровы и пиджаки как у Элвиса Пресли. Второе — на показах Chanel, который запускает гигантскую ракету и делает термо-одеяла для выхода на орбиту. А третье — в коллекциях Rodarte, которые создавали юбки с Магистром Йодой, С-3PO и R2-D2 еще до того, как это стало мейнстримом.
Чтобы понять, как дизайнеры прогрессируют в освоении космоса, не нужно ходить далеко за рубеж. Главной героиней последнего показа Saint-Tokyo стала сельчанка, попавшая на Марс, Kartashova вдохновлялась «Чужим» и образом Плавалагуны из «Пятого элемента», а DOKUCHAEVA разбавила японско-перестроечную эстетику футуристичными куртками — лайт-версией того самого скафандра NASA. Кажется, скоро взаимодействие мода-космос будет происходить по обратной структуре, и разработчики костюма Space X (во главе с Илоном Маском) будут приглашать дизайнеров в качестве консультантов.
-
Versus Versace, 81 700 рублей (Babochka)
-
Stella McCartney, 39 950 рублей (ДЛТ)
-
Alexander Wang, 36 850 рублей (ДЛТ)
-
Gianvito Rossi, 43 300 рублей (ДЛТ)
-
Victoria Victoria Beckham, 59 900 рублей (ДЛТ)
-
Miu Miu, 36 400 рублей (Babochka)
-
Michael Michael Kors, 21 350 рублей (ДЛТ)
-
Armani Exchange, 5050 рублей (Babochka)
-
Alberta Ferretti, 21 100 рублей (Babochka)
Фото: Pinterest, Shutterstock
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.