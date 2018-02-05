Как мода покоряла космос: от феминистских обложек в 60-ых до платьев «Звездных войн»

В 1965-м, через год после появления первой космо-коллекции, идею подхватил Harper’s Bazaar: портретист Сальвадора Дали, Мэрилин Монро и Верушки фон Лендорф Ричард Аведон сделал первую фотоисторию с образом женщины-астронавта. Модель — 23-летняя британка Джин Шримптон — позировала в настоящем скафандре NASA, не столько символизируя прогрессивность моды и фотографии, сколько озаглавив разгоревшееся фем-движение. Сильная, самодостаточная, способная покорить целый космос девушка соседствовала рядом с The Beatles и мужчинами в деловых костюмах — иконическую фотографию вешали как плакаты и добавляли в мудборды будущих коллекций.

«Будущие» вышли у Эмануэля Унгаро (ученика Андре Куррежа), Пако Рабана и Пьера Кардена, который «поженил» космос с театром и добавил к кутюрным гермошлемам сетчатые комбезы, высокие перчатки и полосатые костюмы как у королевских шутов (одев в них героиню sci-fi фильма «Барбарелла»). Космическая одежда из лукбуков, кинолент и с кулуарных показов быстро перешла на улицы Лондона и Парижа. И так же быстро сменилась атмосферой рок-к-ролла, хаоса и модой Today вместо Future.