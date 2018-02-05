Как мода покоряла космос: от феминистских обложек в 60-ых до платьев «Звездных войн»

Повальное увлечение «Звездными войнами», тенденциозный принт-ракета и выпуск настоящих скафандров для улицы — откуда все это пошло и зачем? Рассказываем о взаимоотношениях (пылкой любви) моды и космоса с помощью иллюстраций от дизайнера Лизы Одиноких.

  • Иллюстрация Лизы Одиноких 

  • Иллюстрация Лизы Одиноких

Мода как отражение всего происходящего в политике, экономике и обществе в целом не могла обойти факт первого полета в космос. Да, дебютная «инопланетная» коллекция появилась еще в 60-х годах — с подачи дизайнера Андре Куррежа. Ему мы благодарны за популярность мини-юбок (нонсенс в эпоху длины «ниже колен»), появление нарядов из пластика (главный тренд будущего сезона) и науку носить спортивные вещи как casual (за 20 лет до рождения Гоши Рубчинского). А первая коллекция для именной марки Courrèges, отмеченная лично Ивом Сен Лораном, зародила в моде понятие Space Age и Couture Future. Платья в форме ракет (с предусмотренным «окошком» на уровне талии), металлизированная обувь на плоской подошве и шляпы-каски, которые потом рьяно скупала сама Одри Хепберн, показали, что мода — это не просто цвет, силуэт и форма, но еще и тематика, которую можно добавить в свой гардероб.

  • Иллюстрация Лизы Одиноких

  • Джин Шримптон для Harper's Bazaar, фото Ричарда Аведона, апрель 1965 года 

  • Courrèges, 60-е годы

  • Courrèges, 60-е годы 

  • Courrèges, 60-е годы

  • Pierre Cardin

  • Pierre Cardin

  • Униформа стюардесс от Emilio Pucci, 1967 год 

  • Paco Rabanne, 1967 год

В 1965-м, через год после появления первой космо-коллекции, идею подхватил Harper’s Bazaar: портретист Сальвадора Дали, Мэрилин Монро и Верушки фон Лендорф Ричард Аведон сделал первую фотоисторию с образом женщины-астронавта. Модель — 23-летняя британка Джин Шримптон — позировала в настоящем скафандре NASA, не столько символизируя прогрессивность моды и фотографии, сколько озаглавив разгоревшееся фем-движение. Сильная, самодостаточная, способная покорить целый космос девушка соседствовала рядом с The Beatles и мужчинами в деловых костюмах — иконическую фотографию вешали как плакаты и добавляли в мудборды будущих коллекций.

«Будущие» вышли у Эмануэля Унгаро (ученика Андре Куррежа), Пако Рабана и Пьера Кардена, который «поженил» космос с театром и добавил к кутюрным гермошлемам сетчатые комбезы, высокие перчатки и полосатые костюмы как у королевских шутов (одев в них героиню sci-fi фильма «Барбарелла»). Космическая одежда из лукбуков, кинолент и с кулуарных показов быстро перешла на улицы Лондона и Парижа. И так же быстро сменилась атмосферой рок-к-ролла, хаоса и модой Today вместо Future.

  • Иллюстрация Лизы Одиноких: Mugler Couture, коллекция осень-зима 1995/1996

  • Givenchy, осень-зима 1999/2000

  • Alexander McQueen, весна-лето 2006 

  • Alexander McQueen, весна-лето 2010 

Новая волна покорения космоса в моде началась с первыми успехами в робототехнике. Ультрасексуальные коллекции 90-х годов пополнились железными перчатками, юбками из серебристой кожи и платьями, которые имитировали жидкий металл. Тьерри Мюглер (тот самый, что выпускал на подиум обнаженных моделей) создал комбинезон женщины-андроида, а Александр Маккуин придумал для Givenchy трико с микросхемой, которое уже потом, в его собственном бренде, трансформировалось в фэнтези-шоу о связи инопланетян, роботов и костюмов человека.

Сегодня (когда, казалось бы, ничего нового придумать нельзя) дизайнеры обыгрывают тему космоса оммажами к ретро-фильмам, достижениям Гагарина и Армстронга и стилистике «Звездных войн». Первое видим в кампейнах Gucci от Глена Лачфорда, где смешались динозавры, гуманоиды, космические коровы и пиджаки как у Элвиса Пресли. Второе — на показах Chanel, который запускает гигантскую ракету и делает термо-одеяла для выхода на орбиту. А третье — в коллекциях Rodarte, которые создавали юбки с Магистром Йодой, С-3PO и R2-D2 еще до того, как это стало мейнстримом.

  • Иллюстрация Лизы Одиноких: Rodarte, коллекция осень-зима 2014/15

  • Иллюстрация Лизы Одиноких: Marc Jacobs, коллекция весна-лето 2017

  • Иллюстрация Лизы Одиноких: Dolce & Gabbana, коллекция весна-лето 2007 

  • Иллюстрация Лизы Одиноких: Mugler, коллекция осень-зима 2017/18

Чтобы понять, как дизайнеры прогрессируют в освоении космоса, не нужно ходить далеко за рубеж. Главной героиней последнего показа Saint-Tokyo стала сельчанка, попавшая на Марс, Kartashova вдохновлялась «Чужим» и образом Плавалагуны из «Пятого элемента», а DOKUCHAEVA разбавила японско-перестроечную эстетику футуристичными куртками — лайт-версией того самого скафандра NASA. Кажется, скоро взаимодействие мода-космос будет происходить по обратной структуре, и разработчики костюма Space X (во главе с Илоном Маском) будут приглашать дизайнеров в качестве консультантов. 

  • Versus Versace, 81 700 рублей (Babochka)

  • Stella McCartney, 39 950 рублей (ДЛТ)

  • Alexander Wang, 36 850 рублей (ДЛТ)

  • Gianvito Rossi, 43 300 рублей (ДЛТ)

  • Victoria Victoria Beckham, 59 900 рублей (ДЛТ)

  • Miu Miu, 36 400 рублей (Babochka)

  • Michael Michael Kors, 21 350 рублей (ДЛТ)

  • Armani Exchange, 5050 рублей (Babochka)

  • Alberta Ferretti, 21 100 рублей (Babochka)

Фото: Pinterest, Shutterstock 

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