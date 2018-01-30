Давайте одеваться как петербуржцы: мы объявляем конкурс на лучший лук от русских дизайнеров
Мы продолжаем искать русских Рафа Симонса и Карла Лагерфельда — 4 февраля закончим прием заявок на конкурс «Новые имена в моде», а с 5 февраля, после предварительного отбора, запустим онлайн-голосование на сайте fashion.sobaka.ru. По его итогам 6 марта будет назван один победитель, набравший больше всего голосов пользователей. Еще девять финалистов выберет Экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. 17 марта лауреаты конкурса покажут свои коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Day.
Чтобы получить приглашение на супер-музыкальное шоу победителей, выкладывайте свое фото в одежде русских дизайнеров (а лучше в нарядах брендов-финалистов нашего конкурса прошлых лет — Saint-Tokyo, «Соня Мармеладова», Alisa Gagarina, Dress Up Hero, Les’ и «Ольга Малярова») и ставьте хештег #новыеименавмоде2018. Авторы трех самых выдающихся постов будут приглашены на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге.
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