Давайте одеваться как петербуржцы: мы объявляем конкурс на лучший лук от русских дизайнеров

Мы продолжаем искать русских Рафа Симонса и Карла Лагерфельда — 4 февраля закончим прием заявок на конкурс «Новые имена в моде», а с 5 февраля, после предварительного отбора, запустим онлайн-голосование на сайте fashion.sobaka.ru. По его итогам 6 марта будет назван один победитель, набравший больше всего голосов пользователей. Еще девять финалистов выберет Экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. 17 марта лауреаты конкурса покажут свои коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Day.