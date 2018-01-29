«Грэмми-2018»: Бейонсе, Рианна, Леди Гага и другие звезды красной дорожки
Пока фанаты поп и рэп-исполнителей обсуждают справедливость врученных наград (всех обыграли Бруно Марс, Эд Ширан и Кендрик Ламар), мы разглядываем наряды красной дорожки: Леди Гагу в Armani Prive, Бейонсе в Nicolas Jebran и Риту Ору в одном из лучших платьев с Недели Высокой моды.
И снова акция против харрасмента: на этот раз в поддержку движения Time is Up знаменитости пришли с белыми розами. Одни интеллигентно прикрепляли цветы к карманам, другие демонстративно крутили в руках, а третьи эксцентрично засовывали в рот, чем вызывали осуждение всех феминисток. Даже если бутон не подходил под стилистику платья, как, например, у Пинк в взбалмошно-розовом Armani Prive, звезды выдерживали условия дресс-кода. И отказывались от голых платьев, сетчатых колготок и обнаженной груди, как это было на премии «Грэмми» прошлого года.
В 2018-м шоу-стопперами церемонии стали мужчины. Причем не только не сцене, но и на красной дорожке. Надежда западного хип-хопа (и мужской моды) Джейден Смит пришел в футуристичных кроссовках Louis Vuitton, оскароносный Сэм Смит — в изумрудном костюме и джемпере, Tyler, the Creator — в шапке-ушанке с советской символикой, а Элтон Джон — в блестящем пиджаке Gucci, который теперь будет делать костюмы для нового турне исполнителя.
Но самое интересное происходило не у фотоколла, а за сценой нью-йоркского Madison Square Garden, где герои музыкальной индустрии и иконы моды готовились к выступлениям и вручению наград номинантам. Рианна премировала Кендрика Ламара в кожаном плаще с открытыми плечами, а после заколола волосы тропическим цветком и надела платье от Адама Сельмана (в 275 000 стразах!). Певица Лорд лавировала между коллегами в красном наряде от Valentino, Майли Сайрус совершила камбэк в нормальность в многослойном платье принцессы, а Бейонсе восседала на фронт-роу в кастомизированном образе от Nicolas Jebran — ливанского дизайнера, который теперь обречен на мировую известность.
Фото: grammy.com, vogue.com
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