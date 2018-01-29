«Грэмми-2018»: Бейонсе, Рианна, Леди Гага и другие звезды красной дорожки

И снова акция против харрасмента: на этот раз в поддержку движения Time is Up знаменитости пришли с белыми розами. Одни интеллигентно прикрепляли цветы к карманам, другие демонстративно крутили в руках, а третьи эксцентрично засовывали в рот, чем вызывали осуждение всех феминисток. Даже если бутон не подходил под стилистику платья, как, например, у Пинк в взбалмошно-розовом Armani Prive, звезды выдерживали условия дресс-кода. И отказывались от голых платьев, сетчатых колготок и обнаженной груди, как это было на премии «Грэмми» прошлого года.