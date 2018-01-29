«Грэмми-2018»: Бейонсе, Рианна, Леди Гага и другие звезды красной дорожки

Пока фанаты поп и рэп-исполнителей обсуждают справедливость врученных наград (всех обыграли Бруно Марс, Эд Ширан и Кендрик Ламар), мы разглядываем наряды красной дорожки: Леди Гагу в Armani Prive, Бейонсе в Nicolas Jebran и Риту Ору в одном из лучших платьев с Недели Высокой моды.

  • Леди Гага в Armani Prive

  • Пинк в Armani Prive

  • Лана Дель Рей в Gucci 

  • Рита Ора в Ralph & Russo

  • Хейли Стейнфилд в Alexandre Vauthier

И снова акция против харрасмента: на этот раз в поддержку движения Time is Up знаменитости пришли с белыми розами. Одни интеллигентно прикрепляли цветы к карманам, другие демонстративно крутили в руках, а третьи эксцентрично засовывали в рот, чем вызывали осуждение всех феминисток. Даже если бутон не подходил под стилистику платья, как, например, у Пинк в взбалмошно-розовом Armani Prive, звезды выдерживали условия дресс-кода. И отказывались от голых платьев, сетчатых колготок и обнаженной груди, как это было на премии «Грэмми» прошлого года.

  • Элтон Джон в Gucci и Дэвид Ферниш 

  • Джейден Смит 

  • Tyler, the Creator в Louis Vuitton и Coverse 

  • Крисси Тейген в Yanina Couture и Джон Ледженд Burberry

  • Ne-Yo в Christian Louboutin 

  • Джастин Трантер 

  • Zayn Malik в Richard James

  • Сэм Смит 

В 2018-м шоу-стопперами церемонии стали мужчины. Причем не только не сцене, но и на красной дорожке. Надежда западного хип-хопа (и мужской моды) Джейден Смит пришел в футуристичных кроссовках Louis Vuitton, оскароносный Сэм Смит — в изумрудном костюме и джемпере, Tyler, the Creator — в шапке-ушанке с советской символикой, а Элтон Джон — в блестящем пиджаке Gucci, который теперь будет делать костюмы для нового турне исполнителя. 

  • Джей Зи, Блу Айви и Бейонсе в Nicolas Jebran

  • Рианна в Adam Selman 

  • Майли Сайрус

  • Лорд в Valentino 

  • Ив

  • Кэти Холмс в Zac Posen 

  • Анна Кендрик в Balmain, La Perla и туфлях Casadei 

Но самое интересное происходило не у фотоколла, а за сценой нью-йоркского Madison Square Garden, где герои музыкальной индустрии и иконы моды готовились к выступлениям и вручению наград номинантам. Рианна премировала Кендрика Ламара в кожаном плаще с открытыми плечами, а после заколола волосы тропическим цветком и надела платье от Адама Сельмана (в 275 000 стразах!). Певица Лорд лавировала между коллегами в красном наряде от Valentino, Майли Сайрус совершила камбэк в нормальность в многослойном платье принцессы, а Бейонсе восседала на фронт-роу в кастомизированном образе от Nicolas Jebran — ливанского дизайнера, который теперь обречен на мировую известность.

Фото: grammy.com, vogue.com 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также