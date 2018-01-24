Дизайнера Ульяну Сергеенко обвинили в расизме. Что произошло?

Что было дальше?

Мирославу исключили из совета директоров детского интернет-магазина The Tot, который она основала вместе с подругой Насибой Адиловой. В аккаунте Адиловой появился пост с комментарием: «Я разочарована действиями Мирославы Думы на парижской Неделе моды. Культурный референс или нет, расизм или любая другая форма проявления интолерантности, слова имеют очень большую силу, и мы знаем, как они ранят», — написала Адилова в личном аккаунте.

Думе также припомнили ее давний мастер-класс, где она рассказывает, что никогда не опубликовала бы в Buro 24/7 статью о Ким Кардашьян, гомосексуалисте Брайане-Бое и трансгендере Андрее Пежиче. «Сайт может увидеть маленький мальчик, и неправильно это понять. Какая-то цензура и культура в этом смысле должна присутствовать. Слава Богу, таких людей немного», — объясняла Мирослава на вопрос слушателя лекции. Архивное видео нашел и репостнул сам Брайан-Бой, обвинив коллегу по индустрии в расизме и фанатизме.

Аккаунт @diet_prada, в свою очередь, продолжает обсуждать тему с интолерантностью Мирославы. В его сториз появились снимки Думы с Ким Кардашьян, к которой она ходит на бейби-шауэр и всячески поддерживает в Buro 24/7 (несмотря на свои ранние высказывания).