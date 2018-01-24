Дизайнера Ульяну Сергеенко обвинили в расизме. Что произошло?
Перед вчерашней презентацией главного кутюрного дизайнера России Ульяны Сергеенко разгорелся скандал: записка, отправленная ее подруге Мирославе Думе и наивно выложенная в инстаграм, спровоцировала массовое осуждение, ненависть и даже увольнение. Рассказываем всю хронологию событий.
Что случилось?
Основательница издания Buro 24/7 и инвестиционного фонда Fashion Tech Lab Мирослава Дума выложила в «сториз» фотографию букета с открыткой — надпись «To my niggas in Paris» («Моим ниггерам в Париже») и авторство Ульяны Сергеенко вызвали шквал интернет-критики. Первым возмутился автор аккаунта @diet_prada, известный разоблачением фэшн-подделок, а за ним и Наоми Кэмпбелл, которая перепостила фотографию со своим комментарием: «Серьезно? Почему вы а) написали это б) выложили это...», «Какого черта? Кто-то еще идет на ее шоу?» и «Лучше бы этого происходило».
Как отреагировала Ульяна Сергеенко?
Спустя пару часов после скандала (и удаления фотографии из инстаграма Думы) дизайнер опубликовала пост со следующим текстом: «Сегодня утром я проснулась и обнаружила в телефоне сотню грубых сообщений: "в этой жизни ты достойна самого ужасного", "сдохни, белая шваль" и так далее. Я родилась в маленьком городе на востоке Казахстана, моя дочь — наполовину армянка. Я никогда не делила людей на "белых" и "черных". Канье Уэст — один из моих любимых музыкантов, а Niggas in Paris — одна из моих любимых песен. И да, иногда мы называем так друг друга, когда хотим показаться такими же классными, как те, кто ее исполняет. Я прошу прощения у всех, кого оскорбили мои слова. Мира — моя близкая подруга, и тот факт, что она наивно выложила фотографию моего личного ей послания, говорит лишь о том, что мы не имели в виду ничего плохого. Я уяснила урок и благодарна за это. В мире столько злости, давайте постараемся, чтобы ее стало меньше?».
Как отреагировала Мирослава Дума?
«Я искренне прошу прощения за мое прискорбное инстаграм-сториз. Фраза была заимствована из песни Канье Уэста и Jay-Z с тем же названием — "Niggas in Paris". Само слово чрезвычайно обидное, и я жалею, что мы использовали его в нашей переписке. Я глубоко уважаю людей любого цвета кожи, ненавижу расизм и любую дискриминацию», — написала она в инстаграме, предварительно «выключив» комментарии.
Что было дальше?
Мирославу исключили из совета директоров детского интернет-магазина The Tot, который она основала вместе с подругой Насибой Адиловой. В аккаунте Адиловой появился пост с комментарием: «Я разочарована действиями Мирославы Думы на парижской Неделе моды. Культурный референс или нет, расизм или любая другая форма проявления интолерантности, слова имеют очень большую силу, и мы знаем, как они ранят», — написала Адилова в личном аккаунте.
Думе также припомнили ее давний мастер-класс, где она рассказывает, что никогда не опубликовала бы в Buro 24/7 статью о Ким Кардашьян, гомосексуалисте Брайане-Бое и трансгендере Андрее Пежиче. «Сайт может увидеть маленький мальчик, и неправильно это понять. Какая-то цензура и культура в этом смысле должна присутствовать. Слава Богу, таких людей немного», — объясняла Мирослава на вопрос слушателя лекции. Архивное видео нашел и репостнул сам Брайан-Бой, обвинив коллегу по индустрии в расизме и фанатизме.
Аккаунт @diet_prada, в свою очередь, продолжает обсуждать тему с интолерантностью Мирославы. В его сториз появились снимки Думы с Ким Кардашьян, к которой она ходит на бейби-шауэр и всячески поддерживает в Buro 24/7 (несмотря на свои ранние высказывания).
Как отреагировали российские медиа?
Издание L’Officiel опубликовало мнение редактора-обозревателя Павла Вардишвили. «Мне, правда, жаль этих дам, до сих пор живущих в 2012-м и не следящих за языком. И даром, что у одной показы в Париже, а другая как будто бы в интернете разбирается. Но тут даже ребенку понятно, что никакие они не расистки. Просто одна богатая белая девочка может назвать другую такую же nigga. А что касается видео, то Дума ошиблась лишь в Кардашьян, но вовремя с ней подружилась. Андрей Пежич действительно ничем не прославился, кроме своих операций, а блогер Брайн Бой только и может, что выкладывать подаренный ему шмот. Я бы тоже никогда о них не стал писать», — объяснил Павел.
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