В Петербурге сделают путеводитель по местной индустрии дизайна

Основательница «Интеллигентной барахолки» Юлия Даутова планирует сделать «путеводитель по петербургскому дизайну: одежде, украшениям, аксессуарам и винтажным вещам» — об этом она сообщила на свой странице «ВКонтакте». «Вы спрашиваете у меня пуховик, нормальный секонд-хенд или что-нибудь еще с перламутровыми пуговицами, а я не знаю, что вам ответить. Кажется, что ничего нет. Это меня сильно огорчает. Мне нужно исследование самой среды. Я хочу верить, что где-то прямо сейчас вы сидите и шьете или мастерите восхитительные вещи. В каком-нибудь заводском лофте или в маленькой комнатке в большой и странной коммунальной квартире, ну или, может, даже в собственной студии», — пишет Юля.