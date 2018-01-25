10 самых классных фэшн-кампейнов сезона весна-лето 2018

Calvin Klein

Новым лицом Calvin Klein стала не Милли Бобби Браун, выгуливающая наряды Рафа Симонса на каждой красной дорожке, а Ким Кардашьян, едва ли знакомая с ребрендингом марки. Вместе с ней в рекламе снялись Хлое, Кортни, Кайли и Кендалл Дженнер, позирующие фотографу Вилли Вандерперре в нижнем белье и джинсовых комплектах. Нравится нам это или нет — в официальном аккаунте Calvin Klein снимки набрали по полмиллиона лайков. Для сравнения: другие «семьи» того же кампейна — Кроуфорд-Гербер, A$AP Mob и Ноулз — получили не больше ста тысяч откликов.