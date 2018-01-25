10 самых классных фэшн-кампейнов сезона весна-лето 2018
От «Смерти Офелии» до камбэка Пивоваровой, от Pet Shop Boys до племянницы принцессы Дианы, от заброшенного сарая до площади Сан-Марко — мы собрали самые яркие новые кампейны.
Versace
Versace можно назвать главным ньюсмейкером 2017-го: бренд отметил 20-летний юбилей, стал героем нового сезона «Американской истории преступлений» и возродил культ супер-моделей на подиуме. Трое из них — Наоми Кэмпбелл, Жизель Бундхен и Кристи Тарлингтон — снялись в новой рекламе марки, разодевшись в блестящие платья, комбезы с обложками Vogue и костюмы с принтами из архивов Джанни Версаче. Компанию легендам составила 16-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер — пусть знают, что молодежь наступает на пятки!
Gucci
Весенне-летнее промо Gucci стало апогеем его сотрудничества с испанским художником Игнаси Монреалем. Он рисовал рождественский каталог марки и иллюстрации к футболкам, а теперь переосмыслил «золотую» эру искусства, добавив в картины Джона Милле и Джона Уотерхауса Gucci-героинь. Офелия плывет по реке в блестящем платье и жемчужном ожерелье, Элтону Джону снятся «ангелы» с полотен Рафаэля, а конный рыцарь переписывается с соратниками в «Телеграмме» — «Утопическая фантазия» как она есть.
Proenza Schouler
В безмятежном кампейне Proenza Schouler снялась русская модель Саша Пивоварова, которая сейчас редко участвует в показах и фотосессиях: инстаграм девушки переполнен семейными кадрами, а последней громкой работой значится шоу Dries Van Noten и обложка Vogue Mexico. После затишья Саша вернулась сразу с тремя заказами — от Dsquared2, Dior и Proenza Schouler — съемка авторства Тайрона Лебона на фоне пшеничного поля нравится нам больше всего.
Dior Homme
Неожиданности решений и референсов Марии Грации Кьюри стоит поучиться у Криса Ван Аша — дизайнера мужской линии дома Dior. Вместо Дженнифер Лоуренс и Рут Белл несколько сезонов подряд он приглашает то рэпера A$AP Rocky, то фронтмена Depeche Mode Дейва Гаана. На этот раз героями кампейна стали солисты британской группы Pet Shop Boys, которые озаглавили синти-поп романтизм всей весенне-летней коллекции.
Balenciaga
От «Булонского леса» с недавнего показа Balenciaga остался только маленький куст и фотообои, хотя Демна Гвасалия стремится сделать акцент на другом. Семейные ценности, «отцовский» стиль, толератность и детские вещи, запущенные в производство в конце прошлого года, становятся центром новой ретро-кампании, по традиции стилизованной Лоттой Волковой.
Miu Miu
Новая роль Эль Фаннинг — модница из экспериментального города Акросанти, которая гуляет по строению Паоло Солери, катается в металлическом трейлере и дерется за новую сумку Miu Miu. Вместе с актрисой в рекламе снялись Эди Кэмпбелл и Адвоа Абоа, ставшая лучшей моделью года по версии The Fashion Awards-2017.
Moschino
И снова Наоми Кэмпбелл — 47-летняя модель сменила Кэти Перри и сестер Хадид на посту нового амбассадора бренда Moschino. Яркие пачки, гранжевые сапоги и лакированная фуражка идет ей не меньше, чем юным звездам моделинга, — так считаем не мы, а множество фотографирующих ее папарацци.
Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana продолжают сочетать несочетаемое — высокую моду и уличные торговые палатки, особ голубых кровей и среднестатистических туристов. В кампейне новой весенне-летней коллекции модный дом показал, что внутри него может произойти все, что угодно. Корсетные платья, «азартные» комбинезоны, сумки-торшеры и клатчи-макароны на этот раз рекламируют модели Франки Херберт, Лаура Мюррей и Беа Фрессон, а также племянница принцессы Дианы — леди Китти Спенсер. Они катаются на венецианских гондолах, гоняют голубей на площади Сан-Марко, объедаются пастой и позируют на фоне целующихся прохожих.
Blumarine
Blumarine меняет концепцию своих промо каждый сезон: если раньше это были заброшенный особняк, бархатные диваны и вечерние платья на Ирине Шейк, то теперь — кантри-локация, ретро-автомобиль и Эмбер Валлетта в полупрозрачных нарядах. Уже ждем рекламную кампанию на следующий год и гадаем, кто из топовых моделей станет ее героиней.
Calvin Klein
Новым лицом Calvin Klein стала не Милли Бобби Браун, выгуливающая наряды Рафа Симонса на каждой красной дорожке, а Ким Кардашьян, едва ли знакомая с ребрендингом марки. Вместе с ней в рекламе снялись Хлое, Кортни, Кайли и Кендалл Дженнер, позирующие фотографу Вилли Вандерперре в нижнем белье и джинсовых комплектах. Нравится нам это или нет — в официальном аккаунте Calvin Klein снимки набрали по полмиллиона лайков. Для сравнения: другие «семьи» того же кампейна — Кроуфорд-Гербер, A$AP Mob и Ноулз — получили не больше ста тысяч откликов.
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