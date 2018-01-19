Легенда Высокой моды: пять фильмов о Кристиане Диоре и его наследии
В преддверии дня рождения легенды, подарившей миру нью-лук, юбку-карандаш, барный жакет и образ идеальной женщины, вспоминаем пять фильмов о Кристиане Диоре и его преемниках.
«Мсье Диор» (1994)
Документальный фильм Шарлотты Вернеж рисует мрачный послевоенный Париж, лишенный модных домов и красивой одежды. Кристиан Диор, тогда еще парфюмер и никому неизвестный дизайнер, решает вернуть в жизнь парижанок роскошные платья, жакеты и шляпки. С какой реакцией он столкнулся, и почему камбэку моды радовались не все, Диор рассказывает лично — в ленту вошло едва ли не единственное интервью маэстро.
«Кристиан Диор – Человек-легенда» (2005)
С популярностью картины Филиппа Ланфранши может посоревноваться даже «Движение вверх» и «Матильда» — за 13 лет с момента выхода его посмотрели все поклонники Кристиана Диора. Еще бы — в нем содержится все, что необходимо знать о жизни дизайнера: детство в Нормандии, работа галеристом, дебют в модном доме Lucien Lelong, первая парфюмерная лаборатория (ее Диор открыл раньше бренда одежды), коллекция «New Look» и сердечный приступ от ошеломительного успеха. Отличная возможность не листать фэшн-монографии, а узнать события из первых уст.
«Диор и я» (2014)
Когда Раф Симонс перенял эстафетную палочку от Ив Сен-Лорана, Марка Боана, Джанфранко Ферре и Джона Гальяно, став новым креативным директором Christian Dior, у него было лишь восемь недель на подготовку первой коллекции. Узнав об этом, режиссер Фридерик Ченг взялся за камеру и снял все закулисье процесса: нервы, бессонные ночи, знакомство с командой и внедрение бельгийского минимализма в пышное и красочное ДНК бренда. Итоги авантюры — в полуторачасовом фильме, раскрывающую личность Рафа еще до его узнаваемости и триумфа.
Christian Dior, la France (2017)
Юбилей дома Dior (в прошлом году ему исполнилось 70) преемники Кристиана праздновали на широкую ногу: сначала организовали выставку канонических вещей марки в парижском Музее декоративного искусства, потом выпустили путеводитель по любимым местам дизайнера, а затем посвятили ему трехчасовой документальный фильм, позвав режиссером экс-министра Франции Фредерика Миттерана. «Фильм повествует о тех коротких 10 годах, которые Диор успел посвятить дизайну, а также раскрывает экстраординарную личность этого застенчивого, скромного и избегавшего прессу гения» — рассказал автор о киноработе.
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Мария Грация Кьюри, фото: Janette Beckman
Inside Dior (2017)
«Новому креативному директору — новую документалку», — решили в Dior и сняли двухсерийный фильм о первой коллекции Марии Грации Кьюри. В нем — флешбэк в 70-летнее наследие бренда, рассказ о месте женщины в индустрии и ответ на вопрос, почему феминизм — это модно.
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