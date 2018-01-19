Легенда Высокой моды: пять фильмов о Кристиане Диоре и его наследии

«Кристиан Диор – Человек-легенда» (2005)

С популярностью картины Филиппа Ланфранши может посоревноваться даже «Движение вверх» и «Матильда» — за 13 лет с момента выхода его посмотрели все поклонники Кристиана Диора. Еще бы — в нем содержится все, что необходимо знать о жизни дизайнера: детство в Нормандии, работа галеристом, дебют в модном доме Lucien Lelong, первая парфюмерная лаборатория (ее Диор открыл раньше бренда одежды), коллекция «New Look» и сердечный приступ от ошеломительного успеха. Отличная возможность не листать фэшн-монографии, а узнать события из первых уст.