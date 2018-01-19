Давайте одеваться как петербуржцы: тюлень Крошик примеряет хиты Недели мужской моды

В Европе проходят Недели моды, на которых Dolce & Gabbana, Dries Van Noten, Off-White и Versace показывают, как следует выглядеть мужчинам. Мы выбрали лучшие тренды с подиума и «одели» в них главного усатого героя Петербурга (после Боярского) — тюленя Крошика. Надеемся, усы оттают от патриотичного свитера, олдскульных джинсов и последнего лука Кима Джонса для Louis Vuitton.

Кириллица 

  • Gosha Rubchinskiy

Нормкор 

  • Marni

Надписи 

  • Dolce & Gabbana

«Клеенчатые» вещи 

  • Louis Vuitton

Кислотные цвета 

  • Versace

Лыжный свитер 

  • MSGM

Яркий тотал-лук 

  • Off-White

Олдскул 70-х

  • Moschino

Огромные мужские сумки 

  • Junya Watanabe

Клетка 

  • Dries Van Noten

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также