Давайте одеваться как петербуржцы: тюлень Крошик примеряет хиты Недели мужской моды

В Европе проходят Недели моды, на которых Dolce & Gabbana, Dries Van Noten, Off-White и Versace показывают, как следует выглядеть мужчинам. Мы выбрали лучшие тренды с подиума и «одели» в них главного усатого героя Петербурга (после Боярского) — тюленя Крошика. Надеемся, усы оттают от патриотичного свитера, олдскульных джинсов и последнего лука Кима Джонса для Louis Vuitton.