Давайте одеваться как петербуржцы: тюлень Крошик примеряет хиты Недели мужской моды
В Европе проходят Недели моды, на которых Dolce & Gabbana, Dries Van Noten, Off-White и Versace показывают, как следует выглядеть мужчинам. Мы выбрали лучшие тренды с подиума и «одели» в них главного усатого героя Петербурга (после Боярского) — тюленя Крошика. Надеемся, усы оттают от патриотичного свитера, олдскульных джинсов и последнего лука Кима Джонса для Louis Vuitton.
Кириллица
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Gosha Rubchinskiy
Нормкор
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Marni
Надписи
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Dolce & Gabbana
«Клеенчатые» вещи
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Louis Vuitton
Кислотные цвета
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Versace
Лыжный свитер
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MSGM
Яркий тотал-лук
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Off-White
Олдскул 70-х
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Moschino
Огромные мужские сумки
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Junya Watanabe
Клетка
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Dries Van Noten
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