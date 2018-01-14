Культовых фэшн-фотографов Марио Тестино и Брюса Вебера обвинили в домогательствах

Волна обвинений в харрасменте докатилась до фэшн-индустрии. Расследование The New York Times указало на случаи сексуальных домогательств со стороны фотографов Марио Тестино и Брюса Вебера. Первый — любимец британской королевской семьи, автор помолвочного фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон, портретист Анджелины Джоли, принцессы Дианы, Мишель Обамы, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, предводитель пула фотографов американского Vogue. Второй — создатель легендарных рекламных кампаний Versace и Louis Vuitton и черно-белых портретов едва ли не всех голливудских знаменитостей. 

  • Марио Тестино 

  • Брюс Вебер 

О домогательствах обоих заявили мужчины-модели и ассистенты съемок. К примеру, модель Райан Локк, работавший с Марио Тестино над рекламными кампаниями Gucci, описал его как «сексуального хищника», а помощник фотографа Хьюго Тиллман рассказал The New York Times о том, что Тестино насильно приковал его к кровати. 63-летний Тестино и 71-летний Брюс Вебер обвинения отвергают, но так или иначе от сотрудничества с ними уже отказался основной работодатель фотографов — журнал Vogue. 

  • Принц Уильям и Кейт Миддлтон в объективе Марио Тестино 

  • Принцесса Диана в объективе Марио Тестино 

  • Кара Делевинь для журнала Allure, фото Марио Тестино 

  • Зейн Малик и Джиджи Хадид в съемке Марио Тестино 

  • Мадонна в съемке Брюса Вебера 

  • Кейт Мосс в съемке Марио Тестино 

  • Рекламная кампания Versace с Джиджи Хадид, фото Брюса Вебера 

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