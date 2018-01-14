Культовых фэшн-фотографов Марио Тестино и Брюса Вебера обвинили в домогательствах

О домогательствах обоих заявили мужчины-модели и ассистенты съемок. К примеру, модель Райан Локк, работавший с Марио Тестино над рекламными кампаниями Gucci, описал его как «сексуального хищника», а помощник фотографа Хьюго Тиллман рассказал The New York Times о том, что Тестино насильно приковал его к кровати. 63-летний Тестино и 71-летний Брюс Вебер обвинения отвергают, но так или иначе от сотрудничества с ними уже отказался основной работодатель фотографов — журнал Vogue.