Культовых фэшн-фотографов Марио Тестино и Брюса Вебера обвинили в домогательствах
Волна обвинений в харрасменте докатилась до фэшн-индустрии. Расследование The New York Times указало на случаи сексуальных домогательств со стороны фотографов Марио Тестино и Брюса Вебера. Первый — любимец британской королевской семьи, автор помолвочного фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон, портретист Анджелины Джоли, принцессы Дианы, Мишель Обамы, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, предводитель пула фотографов американского Vogue. Второй — создатель легендарных рекламных кампаний Versace и Louis Vuitton и черно-белых портретов едва ли не всех голливудских знаменитостей.
О домогательствах обоих заявили мужчины-модели и ассистенты съемок. К примеру, модель Райан Локк, работавший с Марио Тестино над рекламными кампаниями Gucci, описал его как «сексуального хищника», а помощник фотографа Хьюго Тиллман рассказал The New York Times о том, что Тестино насильно приковал его к кровати. 63-летний Тестино и 71-летний Брюс Вебер обвинения отвергают, но так или иначе от сотрудничества с ними уже отказался основной работодатель фотографов — журнал Vogue.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон в объективе Марио Тестино
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Принцесса Диана в объективе Марио Тестино
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Кара Делевинь для журнала Allure, фото Марио Тестино
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Зейн Малик и Джиджи Хадид в съемке Марио Тестино
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Мадонна в съемке Брюса Вебера
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Кейт Мосс в съемке Марио Тестино
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Рекламная кампания Versace с Джиджи Хадид, фото Брюса Вебера
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