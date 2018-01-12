Почему Рената Литвинова — главная икона стиля для миллениалов?

«Мода придумана для тех, у кого нет воображения. Я черпала вдохновение из живописи, из книг по искусству», — рассказывала Рената в 2012 году. За 6 лет с того интервью стиль главной drama queen русского кинобизнеса сильно изменился: черные платья в пол и интеллигентные бадлоны сменились худи с надписью «Staff» и гранжевыми косухами. Это она скупает пакеты Balenciaga за полторы тысячи евро и расписанные фломастером кроссовки и становится вдохновением для миллениалов, которые не помнят ее роли в «Таежном романе» и фильме «Небо. Самолет. Девушка». Для молодежи (в том числе для своей 16-летней дочери Ульяны) Рената — та, кто позвала Гошу Рубчинского делать костюмы для спектакля и дружила с Демной Гвасалия до того, как это стало мейнстримом. А для нас — любимая кавер-дива, мастодонт стайлинга и рупор лозунга «давайте одеваться как петербуржцы».