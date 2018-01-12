Анджелина Джоли, Николь Кидман и Марго Робби на красной дорожке церемонии Critics' Choice Awards-2018

Главным шоу-стоппером премии снова была Анджелина Джоли, которая давно не появлялась на голливудских мероприятиях. Если для «Золотого глобуса» она выбрала черное платье Atelier Versace (в соответствии с акцией против харрасмента), то на этот раз надела белый будуарный наряд Ralph & Russo. В белом на церемонию также пришли Кейт Босуорт, Эмма Робертс, Сирша Ронан и Диана Крюгер, остальные же актрисы решили отдохнуть от монохромных цветов.