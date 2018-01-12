Анджелина Джоли, Николь Кидман и Марго Робби на красной дорожке церемонии Critics' Choice Awards-2018
Сезон красных дорожек продолжается — едва мы успели осмыслить фэшн-протест на «Золотом Глобусе», как в Лос-Анджелесе прошла церемония Critics' Choice Awards-2018. После нее киноманы обсуждают триумф ленты «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и сериала «Большая маленькая ложь», а мы — традиционно выбираем лучшие наряды вечера.
Главным шоу-стоппером премии снова была Анджелина Джоли, которая давно не появлялась на голливудских мероприятиях. Если для «Золотого глобуса» она выбрала черное платье Atelier Versace (в соответствии с акцией против харрасмента), то на этот раз надела белый будуарный наряд Ralph & Russo. В белом на церемонию также пришли Кейт Босуорт, Эмма Робертс, Сирша Ронан и Диана Крюгер, остальные же актрисы решили отдохнуть от монохромных цветов.
Ярко-розовый фатин от Valentino, изумрудный шелк от Vionnet и жидкий металл от Prada — каждое платье не было претенциозным и торжественным (как это обычно бывает на «Оскаре» или «Грэмми»), но отражало тенденции осенне-зимнего сезона. Благодаря отсутствию строгого дресс-кода Марго Робби вышла за статуэткой в круизном наряде Chanel, Эмилия Кларк появилась в типичном маленьком черном платье Dolce & Gabbana, а Джессика Бил позировала фотографам в принтованном полупрозрачном аутфите Oscar de la Renta.
Фото: vogue.com
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