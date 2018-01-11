Рынок, туристы и племянница принцессы Дианы — Dolce & Gabbana выпустили новый кампейн
Dolce & Gabbana продолжают сочетать несочетаемое — высокую моду и уличные торговые палатки, особ голубых кровей и среднестатистических туристов. В кампейне новой весенне-летней коллекции модный дом показал, что внутри него может произойти все, что угодно. Корсетные платья, «азартные» комбинезоны, сумки-торшеры и клатчи в виде пачки макарон на этот раз рекламируют модели Франки Херберт, Лаура Мюррей и Беа Фрессон, а также племянница принцессы Дианы — леди Китти Спенсер. Они катаются на венецианских гондолах, гоняют голубей на площади Сан-Марко, объедаются пастой и позируют на фоне целующихся прохожих — итальянское безумие и контрасты как они есть.
Напомним, в предыдущей рекламной кампании Dolce & Gabbana снялись звезды сериала «Игра Престолов» Эмилия Кларк и Кит Харингтон. «Мать драконов» и наследник Железного трона гуляют по шумным итальянским улицам, танцуют с бабушками, едят пасту, причмокивая «Bellissimo!», и параллельно рекламируют парфюм «The One».
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