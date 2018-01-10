Мы начинаем прием заявок на конкурс «Новые имена в моде-2018»
Мы уже одиннадцатый год изучаем портфолио молодых дизайнеров и доказываем, что они могут быть не хуже Демны Гвасалия и Рафа Симонса. Объявляем старт нового этапа — «Новые имена в моде-2018». Принять участие в проекте может каждый, кто подготовил коллекцию одежды, обуви, аксессуаров и снял лукбук.
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Фотохудожник, режиссер и блогер Таша Алакоз в одежде победителя конкурса «Новые имена в дизайне-2017» Ladygina
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Плюс-сайз-модель Юлия Лаврова в одежде победителя конкурса «Новые имена в дизайне-2017» Dress Up Hero
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Дизайнер Юра Питенин в одежде победителя конкурса «Новые имена в дизайне-2017» Loh Apparel
До 4 февраля мы будем собирать заявки, а 5 февраля, после предварительного отбора, запустим онлайн-голосование. По его итогам 6 марта будет назван один победитель, набравший больше всего голосов пользователей. Еще девять финалистов выберет Экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. В марте лауреаты конкурса покажут свои коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Day.
Для заявки необходимо загрузить на fashion.sobaka.ru от 6 до 20 фотографий уже готовой коллекции одежды или аксессуаров. Добавить название бренда, краткое описание, год основания, количество выпущенных коллекций, мудборд и пару слов о дизайнере (все вместе объемом до 1000 знаков с пробелами).
К участию в конкурсе НЕ принимаются фотографии: авторские права на которые не принадлежат участнику конкурса; не соответствующие теме конкурса «Новые имена в моде»; размером менее 600 px по одной стороне; объемом более 1 МБ; нарушающие морально-этические нормы, пропагандирующие жестокость и насилие. Если возникла проблема при загрузке, напишите нам, нажав кнопку «Задать вопрос».
За внушительную историю проекта в конкурсе приняли участие больше тысячи дизайнеров из Петербурга, Москвы и регионов России, а также из стран Прибалтики и Грузии. Это мы открыли Сергея Бондарева, Юлию Воробьеву (Turbo Yulia), Наталью Лескову, кутюрье Ольгу Малярову, успешного дизайнера мужской одежды Артема Шумова и Юру Питенина, который одевает Леди Гагу.
За последние четыре года наши финалисты представляли свои коллекции на неделях моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве и Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg, а победители онлайн-голосования получали грант на обучение в институте моды и дизайна Istituto Marangoni. Еще наш традиционный приз — съемка вещей победителей для «Собака.ru»: лицам кампаний молодых дизайнеров за время существования конкурса становились Матильда Шнурова, Лиза Боярская, Данила Козловский, Иван Ургант, Елена Крыгина и другие звезды федеральной величины.
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