Мы начинаем прием заявок на конкурс «Новые имена в моде-2018»

До 4 февраля мы будем собирать заявки, а 5 февраля, после предварительного отбора, запустим онлайн-голосование. По его итогам 6 марта будет назван один победитель, набравший больше всего голосов пользователей. Еще девять финалистов выберет Экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. В марте лауреаты конкурса покажут свои коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Day.

Для заявки необходимо загрузить на fashion.sobaka.ru от 6 до 20 фотографий уже готовой коллекции одежды или аксессуаров. Добавить название бренда, краткое описание, год основания, количество выпущенных коллекций, мудборд и пару слов о дизайнере (все вместе объемом до 1000 знаков с пробелами).

К участию в конкурсе НЕ принимаются фотографии: авторские права на которые не принадлежат участнику конкурса; не соответствующие теме конкурса «Новые имена в моде»; размером менее 600 px по одной стороне; объемом более 1 МБ; нарушающие морально-этические нормы, пропагандирующие жестокость и насилие. Если возникла проблема при загрузке, напишите нам, нажав кнопку «Задать вопрос».