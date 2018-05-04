7 документальных фильмов о моде, которые можно посмотреть прямо сейчас
Чтобы узнать историю моды, не нужно покупать многостраничные книги и оформлять подписку на канал Netflix. Мы собрали культовые фэшн-фильмы, которые доступны в интернете и дополнили их документальными лентами, которые любим пересматривать сами.
«На стиле», 2015 год
Режиссер Саша Дженкинс собрал главных хип-хоп героев двух последних десятилетий: Канье Уэста, Фаррелла Уильямса, Шона Комбса и Nas, чтобы те рассказали о взаимосвязи рэпа, граффити и большой моды. Их разрисованные куртки, джинсы на четыре размера больше и надетые задом-наперед снэпбеки изменили фэшн-индустрию, составив конкуренцию аскетичным лукам от Ralph Lauren и Armani. Помимо интервью исполнителей, в фильме есть архивные снимки и видео, обернутые в атмосферное музыкальное сопровождение и трибьют главному рэп-моднику 90-х Тупаку Шакуру.
«Трибьют: Билл Каннингем, Нью-Йорк», 2010
Чтобы убедить фотографа Билла Каннингема сняться для этого документального фильма, по слухам, потребовалось восемь лет. В нем 81-летний основоположник стрит-стайл съемки рассказал о принципах работы, казусных моментах и отношении к моде. На мелькающих в перебивках кадрах видно, как седовласый старичок бегает между желтых такси, падает на асфальт и протискивается вперед десятков других репортеров — все, чтобы запечатлеть лакированные туфли от Jimmy Choo и новую шляпку от Филиппа Трейси. А вклад скромного фотографа в индустрию в фильме описали Анна Винтур и коллекционер винтажной одежды Айрис Апфель.
«Маккуин и Я», 2011 год
Лента «Маккуин и Я» исследует путешествие дизайнера Александра Маккуина от первой работы в ателье на Сэвил-Роу до подмостков Недели моды в Париже. Режиссер Луиз Осмонд рассказывает о новаторских, спорных и революционных моментах, которые дизайнер пережил за свою 26-летнюю карьеру: первой коллекции «Джек Потрошитель», дружбе с инициатором бренда Изабеллой Блоу, «излишне обнаженных» показах и давлении индустрии, которая в 2010 году довела Маккуина до самоубийства.
«Gucci: Последняя модная жертва», год выхода неизвестен
До Алессандро Микеле (и даже до Тома Форда) с брендом Gucci ассоциировалось только одно слово — «убийство». 27 марта 1995 года Маурицио Гуччи — внук основателя модного дома Гуччо Гуччи и последний оставшийся наследник компании — был убит киллером, нанятым его экс-супругой Патрицией Реджиани. Документальный фильм рассказывает о гламуре, предательстве и жадности, которые привели к трагическому распаду одной из самых сильных итальянских семей.
«Реальная цена моды», 2015
Молодой режиссер Эндрю Морган снял фильм о том, что мода — нечто большее, чем развлечение или большой бизнес. Он впервые обнажил важную для индустрии проблему, рассказав о том, кто на самом деле стоит за красивой картинкой в лукбуке. Тысячи рабочих в Камбодже и сотни китайских швей ежедневно обеспечивают людей красивой и дорогой одеждой. Но сами едва могут вырваться из голода и нищеты.
«Огромная ненасытная сфера, производящая столько выгоды. Почему она не может по-настоящему позаботиться о своих работниках?», — задаются вопросом дизайнер Стелла Маккартни, эко-активист Ливия Ферт и индийская эко-феминистка Вандана Шива. Морган поддерживает их позицию негласно — через противопоставление репортажей с кутюрных показов и сюжетов с грязных текстильных фабрик.
«Visionaries: Inside the Creative Mind: Tom Ford», 2011 год
Один из немногих фильмов, где Том Форд предстал не режиссером, а актером — американская полнометражка от Майкла Бонфиглио. Он следовал за дизайнером на протяжении нескольких дней, чтобы показать его рабочие будни — с подготовкой коллекции, кастингом моделей и бэкстейджем показа. В синхронах Форд рассказывает о своем прошлом, любви к фотографии и съемках дебютного фильма «Одинокий Мужчина» с Колином Фертом, Николасом Холтом и Джулианной Мур в главных ролях.
«Убийство Джанни Версаче», 2008
Если с правдивостью второго сезона «Американской истории преступлений» можно поспорить, то документальный фильм об убийстве Джанни Версаче от BBC претендует на достоверность. Он был снят при участии членов семьи дизайнера и с использованием архивных документов — отличная возможность распутать клубок загадочной смерти без художественных прикрас.
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