7 документальных фильмов о моде, которые можно посмотреть прямо сейчас

«Реальная цена моды», 2015

Молодой режиссер Эндрю Морган снял фильм о том, что мода — нечто большее, чем развлечение или большой бизнес. Он впервые обнажил важную для индустрии проблему, рассказав о том, кто на самом деле стоит за красивой картинкой в лукбуке. Тысячи рабочих в Камбодже и сотни китайских швей ежедневно обеспечивают людей красивой и дорогой одеждой. Но сами едва могут вырваться из голода и нищеты.

«Огромная ненасытная сфера, производящая столько выгоды. Почему она не может по-настоящему позаботиться о своих работниках?», — задаются вопросом дизайнер Стелла Маккартни, эко-активист Ливия Ферт и индийская эко-феминистка Вандана Шива. Морган поддерживает их позицию негласно — через противопоставление репортажей с кутюрных показов и сюжетов с грязных текстильных фабрик.