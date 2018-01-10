Фэшн-икона и коллекционер одежды Анна Делло Руссо выпустит книгу о своем стиле
Кажется, выпуск биографий от редакторов большого глянца становится хорошей традицией: после книги Алены Долецкой «Не жизнь, а сказка» за написание собственного фэшн-романа села Анна Дело Руссо. Она — «свободный» редактор, колумнист и креативный директор японского Vogue, но известна общественности своей любовью к ярким и эксцентричным нарядам. Их у Анны едва ли не больше, чем у русской императрицы Елизаветы Петровны: одежду 55-летняя фэшиониста хранит в отдельной комнате при строгой температуре в +15 градусов. Своему стилю, карьере и отношениям с поклонниками (у Делло Руссо 1,4 млн. подписчиков в Instagram) она посвятила книгу «AdR Book: Beyond Fashion» («Анна Делло Руссо: За пределами моды»), которая выйдет в апреле этого года.
«Эта книга — что-то вроде кармы, — рассказывает она. — «Моим ментором была редактор итальянского Vogue Франка Соццани. Я обязана ей всем. Когда она умерла, я начала работу над этой книгой вместе с директором Vogue Лучей Стоппини. Мы обе сотрудничали с Франкой, и для меня книга стала возможностью раскрыть большую и очень важную главу своей жизни». Внутри, как объясняет Франка, будут архивные газетные публикации, личные снимки и фотосессии под ее руководством. В сопровождающем тексте она расскажет о 20-летнем пути к званию главной героини стрит-стайла, в котором она «наконец, получила собственный голос».
Выходу книги предшествует распродажа гигантского гардероба Анны Делло Руссо: часть она уже раздала звездным друзьям, 50 моделей уйдет с молотка аукциона Christie's, а остальные наряды будут распроданы на сайте ритейлера Net-A-Porter.
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