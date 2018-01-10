Фэшн-икона и коллекционер одежды Анна Делло Руссо выпустит книгу о своем стиле

Кажется, выпуск биографий от редакторов большого глянца становится хорошей традицией: после книги Алены Долецкой «Не жизнь, а сказка» за написание собственного фэшн-романа села Анна Дело Руссо. Она — «свободный» редактор, колумнист и креативный директор японского Vogue, но известна общественности своей любовью к ярким и эксцентричным нарядам. Их у Анны едва ли не больше, чем у русской императрицы Елизаветы Петровны: одежду 55-летняя фэшиониста хранит в отдельной комнате при строгой температуре в +15 градусов. Своему стилю, карьере и отношениям с поклонниками (у Делло Руссо 1,4 млн. подписчиков в Instagram) она посвятила книгу «AdR Book: Beyond Fashion» («Анна Делло Руссо: За пределами моды»), которая выйдет в апреле этого года.