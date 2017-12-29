Петербурженка попала в топ самых красивых девушек мира, обогнав Монику Беллуччи и Кару Делевинь

Октябрина переехала в Петербург из Новгорода, сейчас она учится в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики и работает моделью. Девушка была амбассадором марок Agent Provocateur, «Эстель Адони», Olympus и Stella wedding dress. «Мои фотографии пользуются популярностью в социальных сетях, — рассказывает Максимова. — В прошлом году их увидели TC Calendar и разместили на 95 месте в рейтинге. Летом они повторно выдвинули меня кандидатом в их список и только вчера объявили результаты».