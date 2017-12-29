Петербурженка попала в топ самых красивых девушек мира, обогнав Монику Беллуччи и Кару Делевинь
22-летняя жительница Петербурга Октябрина Максимова вошла в топ-16 красивейших девушек планеты по версии сайта TC Calendar. Он составляет рейтинг по результатам голосования в социальных сетях и оценкам независимых экспертов. Позади Максимовой — Моника Беллучи (98 место), Кира Найтли (92 место), Кейт Бекинсейл (70 место), модель Victoria’s Secret Жасмин Тукс (64 место), Селену Гомес (56 место), Натали Портман (50 место), Марион Котийяр (47 место), Марго Робби (33 место), Эмилию Кларк (27 место) и «Чудо-женщину» Галь Гадот (22 место).
Октябрина переехала в Петербург из Новгорода, сейчас она учится в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики и работает моделью. Девушка была амбассадором марок Agent Provocateur, «Эстель Адони», Olympus и Stella wedding dress. «Мои фотографии пользуются популярностью в социальных сетях, — рассказывает Максимова. — В прошлом году их увидели TC Calendar и разместили на 95 месте в рейтинге. Летом они повторно выдвинули меня кандидатом в их список и только вчера объявили результаты».
Напомним, рейтинг TC Calendar составляется с 1990 года. В разные годы он признавал самыми красивыми девушками мира Мишель Пфайффер, Софи Марсо, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Киру Найтли, Эмму Уотсон и других голливудских звезд.
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