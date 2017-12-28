Прием заявок на наш конкурс «Новые имена в моде» начнется уже в январе
Мы знаем, что лишит вас отдыха на грядущих новогодних праздниках, — подготовка к коллекции и съемка лукбука для нашего конкурса «Новые имена в моде». Прием заявок откроется 11 января — с этого дня и до 4 февраля фотографии ваших работ (одежды, обуви и аксессуаров) можно будет загрузить в специальный раздел сайта «Собака.ru». После начнутся онлайн-голосование и фэшн-референдум экспертов, которые выявят 10 победителей — преемников Рафа Симонса, Джонатана Андерсона и Демны Гвасалия.
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Дизайнер Юра Питенин в одежде победителей прошлого конкурса — Loh Apparel
Напомним, в 2018-м конкурс «Новые имена в моде» (ранее он назывался «Новые имена в дизайне») пройдет в 11 раз. За прошлые годы мы открыли дизайнеров Сергея Бондарева, Юлию Воробьеву (Turbo Yulia), Наталью Лескову, Ольгу Малярову, Артема Шумова и Юру Питенина, который сегодня одевает Леди Гагу.
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