Прием заявок на наш конкурс «Новые имена в моде» начнется уже в январе

Мы знаем, что лишит вас отдыха на грядущих новогодних праздниках, — подготовка к коллекции и съемка лукбука для нашего конкурса «Новые имена в моде». Прием заявок откроется 11 января — с этого дня и до 4 февраля фотографии ваших работ (одежды, обуви и аксессуаров) можно будет загрузить в специальный раздел сайта «Собака.ru». После начнутся онлайн-голосование и фэшн-референдум экспертов, которые выявят 10 победителей — преемников Рафа Симонса, Джонатана Андерсона и Демны Гвасалия.