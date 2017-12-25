Уилл Смит, Джастин Тимберлейк, Мелания Трамп и другие звезды показали, в чем встретили Рождество
Пока мы ждем зимние праздники, голливудские знаменитости вовсю их отмечают. Инстаграм заполонили пост-отчеты с Рождества, на которых актеры, исполнители и даже политики позируют в главных нарядах года. Джастин Тимберлейк выбрал свитер с Санта-Клаусом и надписью «Я реальный — спроси у своей мамы», боец UFC Конор Макрегор нарядил всю семью в пижамы, оскароносный певец Сэм Смит надел красные лабутены, а Мелания Трамп телеграфировала из Белого дома в ярком консервативном платье.
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