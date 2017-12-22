Дизайнер Фиби Файло уходит из Celine
Перестановки в модных домах продолжаются: на этот раз с поста креативного директора бренда Celine уходит дизайнер Фиби Файло. Она работала над коллекциями на протяжении 10 лет — ее последней работой станет показ осень-зима 2018/19.
Напомним, Фиби — выпускница Сentral Saint Martins, которая, переехав в Париж, занималась маркой Сhloe. Она запустила культовую линейку See, создала сумку с браслетом и получила звание «Дизайнер года-2004» за свои smart-casual коллекции. В 2008-м Фиби перешла в компанию Celine, начав свою деятельность с детской одежды и минималистичных образов в рамках подиумной линейки.
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