Дизайнер Фиби Файло уходит из Celine

Напомним, Фиби — выпускница Сentral Saint Martins, которая, переехав в Париж, занималась маркой Сhloe. Она запустила культовую линейку See, создала сумку с браслетом и получила звание «Дизайнер года-2004» за свои smart-casual коллекции. В 2008-м Фиби перешла в компанию Celine, начав свою деятельность с детской одежды и минималистичных образов в рамках подиумной линейки.