Десятки петербуржцев повторили образы с картин Кислинга, Сутина и других легенд Монпарнаса

В конкурсе, запущенном сотрудниками Музея Фаберже (они скосплеили героинь полотен Модильяни, Сутина и Кислинга), приняли участие десятки петербуржцев. Они повторили наряды, мейк-ап и позы со знаменитых портретов и выложили результаты под тегом #faberge_modi. Некоторые образы получились настолько похожими, что мы не смогли отличить арт от реальности, — организаторы выберут лучших 29 декабря (и наградят классными новогодними подарками).

