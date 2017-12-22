Десятки петербуржцев повторили образы с картин Кислинга, Сутина и других легенд Монпарнаса

В конкурсе, запущенном сотрудниками Музея Фаберже (они скосплеили героинь полотен Модильяни, Сутина и Кислинга), приняли участие десятки петербуржцев. Они повторили наряды, мейк-ап и позы со знаменитых портретов и выложили результаты под тегом #faberge_modi. Некоторые образы получились настолько похожими, что мы не смогли отличить арт от реальности, — организаторы выберут лучших 29 декабря (и наградят классными новогодними подарками). 

  • Автор: Дарья Русакова

  • Картина Амедео Модильяни «Мадам Кислинг» (1917)

  • Автор: Анастасия Перикова

  • Картина Амедео Модильяни «Жанна»

  • Автор: Сергей Сухов

  • Автор: Сергей Сухов

  • Автор: Сергей Сухов

  • Автор: Сергей Сухов

  • Автор: Дмитрий Стельмах 

  • Картина Амедео Модильяни «Портрет Жанны Эбютерн»

  • Автор: Аня Пинчукова

  • Картина Сутина «Безумная (Полетт Журден)»

  • Автор: Виктория Кузьмина 

  • Автор: Юлия Петрова

  • Картина Адольфа Федера «Портрет женщины» (1915)

  • Мария Дружинина

  • Картина Кислинга 

  • Автор: Светлана Да!

  • Картина Модильяни «Портрет Полетт Журден»

  • Автор: Лика Давыденко

  • Автор: Дарья Реброва 

  • Картина Модильяни «Сидящая алжирская альмаиза»

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