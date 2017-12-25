Бодибилдер Наталия Кузнецова: «Чистых рекордов "на кефире" спортсмены не ставят с начала прошлого века»
26-летняя Наталия Кузнецова — чемпионка России по бодибилдингу, чемпионка мира по жиму лежа, рекордсменка в армлифтинге и артистка Большого театра: с недавних пор она играет в постановке «Манон Леско» вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. В откровенном интервью «Собака.ru» Наталия рассказала, как «выросла» из худенькой девочки, какую реакцию вызывает у окружающих и почему считает применение допинга абсолютно нормальным.
Тренироваться я начала в 14 лет: исходное состояние «полный дрищ», вес менее 40 кг. Именно поэтому и пришла в зал — хотела стать покрупнее, покрепче. От слова «психанула» на тренировках ничего не произойдет, хоть «обпсихуйся»: нужно выстроить процесс занятий, соблюдать режим и правильно питаться. Планов стать профессиональной спортсменкой я никогда не ставила, но тем не менее первое предложение выступить на соревнованиях по бодибилдингу получила уже через полгода. А в 16 стала абсолютной чемпионкой Забайкалья и вполне успешно показывала себя в пауэрлифтинге (силовое троеборье, включающее приседание со штангой на плечах, поднимание штанги лежа и отрыв штанги от помоста — Прим. ред.).
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Наталия в 2005 году
Из Читы в Москву я переехала в 2009-м и по сути обязана этим спорту: перебраться мне помогли знакомые, с которыми я встретилась на выступлениях. В столице училась в Московской государственной академии физической культуры и параллельно тренировалась. Если в Чите мне приходилось добираться до зала по полтора часа пешком туда и обратно (часто в 50-градусный мороз), то в Москве с этим проще: много залов с хорошим оборудованием и магазинов со спортивным питанием.
В интернете много слухов насчет того, что я ушла из бодибилдинга, но «обещала вернуться». Понятия не имею, откуда они взялись: я тренировалась и продолжаю это делать исключительно как бодибилдер. Из-за того, что заканчивался возраст «юниора», а чемпионаты по этому виду спорта «переехали» за рубеж, стала заниматься пауэрлифтингом, а потом и армлифтингом (соревнования на силу хвата — Прим. ред.), в котором завоевала титулы чемпионки России и мира.
«Медалеманией» я не страдаю: не ношусь по всем существующим соревнованиям в попытках собрать как можно больше наград. Проблем в том, чтобы приехать, отжать 155-160 килограмм и взять приз, нет, но мне это занятие кажется скучным. Тем более постоянно выходить на выступления травмоопасно, а травмы я позволить себе не могу. В этом году сделала больший упор на семинары и мастер-классы — проводила их в Польше, Сербии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Италии, Израиле. Несколько раз в России.
Я не гонюсь за массой, а постоянно прогрессирую, улучшая качество и пропорции тела. Не все ли равно каким образом? Понимаю, что тема допинга сейчас популярна, но мне абсолютно неинтересно, как «растут» те или иные спортсмены. Покажите мне уникумов, выступающих на своих «возможностях» — я поаплодирую им стоя. Только на деле выходит, что человек кичится «я не принимаю стероиды», а потом его ловят на допинг-контроле. И таких людей длинные списки: «витамины» замешаны во всех олимпийских видах спорта. Что уж там говорить про пауэрлифтинг, бодибилдинг и силовой экстрим, в федерациях и дивизионах которых контроль не ведется.
В России с допингом борются страшилками и запретами, а в других странах разработкой новых методик. Не использовать или не попадаться на использовании — есть разница? Обыватели хотят, чтобы рекорды ставились на употреблении кефира, но этого не происходит уже с начала прошлого века.
С мужем мы познакомились в «Одноклассниках» — на тот момент в моем профиле было минимум фотографий со «спортивным уклоном». Я выкладывала обычные повседневные снимки — вы даже не представляете, скольким мужчинам нравится подкаченные девушки, в том числе культуристки! Супруг тоже тренируется с железом, в прошлом он — мастер спорта по вольной борьбе. А сейчас мы совместно занимаемся бизнесом в области общепита.
Я тренируюсь 5-6 дней в неделю: из них один раз уходит на «прокачку» группы мышц, два — на спину, остальные занятия силовые. Питаюсь без особого фанатизма — курицей, рыбой, творогом, зеленью и овощами. А вчера, например, опустошила пиццерию. При всем этом могу баловать себя дымовыми коктейлями и не вылезать из клубов.
Да, у меня грудные импланты. Они имеются у всех обладательниц большой груди с низким процентом жира. Мешают они или нет — зависит исключительно от качества пластики. А что касаемо одежды на свое тело, то здесь я ориентируюсь исключительно на систему «увидела — понравилось — подошло — купила». Не смотрю на бренды и веяния моды.
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Наталия Кузнецова с Анной Нетребко (слева)
Я не знаменита и не стремлюсь таковой стать: не веду блоги, не запускаю прямые эфиры, не раскручиваю социальные сети. Популярность спортсмена заключается в другом: если его приглашают на мероприятия и хорошо оплачивают присутствие, значит он интересен. Зачастую это не связано с соревновательными успехами: к примеру, Андрей Скоромный (мастер спорта по бодибилдингу) давно не выступает, но даст фору всем действующим спортсменам по интересу к своей персоне.
Наши соотечественники бывают не в адеквате: какой-нибудь Санчо с ранчо напишет мне в инстаграме оскорбительный комментарий. Но им простительно: культуру бодибилдинга многие не понимают — популярность этого спорта в России можно сравнить с беговыми лыжами в Африке. Я никого ни в чем не убеждаю, не призываю выглядеть так как я. А хейтеров молча заношу в черный список.
Мне не нужен хайп. Иначе я бы не вылезала со съемок. Зовут все каналы: от «Первого» до «НТВ», а соглашаюсь только из-за хорошего гонорара. Сейчас я сконцентрирована на тренировках, фотосессиях и участии в постановке Большого театра «Манон Леско», где играю эпизодическую роль амазонки. Выступаю на одной сцене с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым — ближайшие спектакли будут в январе нового года.
Фото: личный архив Наталии Кузнецовой
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