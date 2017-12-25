Бодибилдер Наталия Кузнецова: «Чистых рекордов "на кефире" спортсмены не ставят с начала прошлого века»

В интернете много слухов насчет того, что я ушла из бодибилдинга, но «обещала вернуться». Понятия не имею, откуда они взялись: я тренировалась и продолжаю это делать исключительно как бодибилдер. Из-за того, что заканчивался возраст «юниора», а чемпионаты по этому виду спорта «переехали» за рубеж, стала заниматься пауэрлифтингом, а потом и армлифтингом (соревнования на силу хвата — Прим. ред.), в котором завоевала титулы чемпионки России и мира.

«Медалеманией» я не страдаю: не ношусь по всем существующим соревнованиям в попытках собрать как можно больше наград. Проблем в том, чтобы приехать, отжать 155-160 килограмм и взять приз, нет, но мне это занятие кажется скучным. Тем более постоянно выходить на выступления травмоопасно, а травмы я позволить себе не могу. В этом году сделала больший упор на семинары и мастер-классы — проводила их в Польше, Сербии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Италии, Израиле. Несколько раз в России.