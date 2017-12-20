Солист Михайловского театра Джулиан Маккей запускает линию одежды
Связь балета и моды становится все более тесной: лауреат нашей премии «Best Dressed в Петербурге», солист Михайловского театра Джулиан Маккей готовит к выходу коллекцию одежды. Как объясняет танцовщик, в нее войдут вещи для спортсменов, любителей йоги и тех, кто проводит много времени в тренажерном зале: на футболках, кофтах и легинсах будут яркие принты и репродукции русских художников.
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Джулиан Маккей в съемке нашего декабрьского номера
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Джулиан Маккей в съемке нашего мартовского номера
Попробовать себя в дизайне Маккею предложил бренд Grishko — один из крупнейших производителей одежды для всех видов танца. Сейчас Джулиан заканчивает подготовку коллекции: по его словам, она выйдет в продажу уже в начале 2018 года.
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