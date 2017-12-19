«Титанику» 20 лет — вспоминаем все образы Роуз и Джека Доусона

В костюмах ведущих персонажей и полсотни статистов Деборе удалось отразить основные принципы стиля эпохи. Приталенные платья, приносящие боль корсеты, костюмы из пиджака и юбки, широкополые шляпы, ажурная вышивка и накидки а-ля кимоно — наряды Роуз менялись в соответствии с накалом сюжета и историей ее любви. В отношениях с Хокли (и под прессингом мамы) она — светская, утонченная и сдержанная во всех смыслах дама, вместе с Доусоном — танцующая на нижней палубе без туфель девчонка. Сам Джек на протяжении всего фильма ходит в единственной серой рубашке и штанах на подтяжках, сменяя костюм только на ужине вместе с Роуз и «интеллигентным», совсем чужим обществом.