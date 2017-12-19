«Титанику» 20 лет — вспоминаем все образы Роуз и Джека Доусона
Из 11 «Оскаров», которые фильм «Титаник» получил в 1998 году, один был премией за костюмы. Их для драмы Джеймса Кэмерона готовила американская художница Дебора Линн Скотт — благодаря ей Роуз Дьюитт Бьюкейкер (Кейт Уинслет) и Джек Доусон (Леонардо Ди Каприо) стали одними из самых модных героев 20 века. Их наряды, сделанные по мотивам моды 1910-х годов и выкроек из первых фэшн-журналов, до сих пор копируют для костюмированных балов и продают на «Алиэкспрессе». Качества они, конечно, не повторяют, но атмосферу культового (едва ли не самого главного) фильма о любви передают точно.
В костюмах ведущих персонажей и полсотни статистов Деборе удалось отразить основные принципы стиля эпохи. Приталенные платья, приносящие боль корсеты, костюмы из пиджака и юбки, широкополые шляпы, ажурная вышивка и накидки а-ля кимоно — наряды Роуз менялись в соответствии с накалом сюжета и историей ее любви. В отношениях с Хокли (и под прессингом мамы) она — светская, утонченная и сдержанная во всех смыслах дама, вместе с Доусоном — танцующая на нижней палубе без туфель девчонка. Сам Джек на протяжении всего фильма ходит в единственной серой рубашке и штанах на подтяжках, сменяя костюм только на ужине вместе с Роуз и «интеллигентным», совсем чужим обществом.
Костюмы «Титаника» находятся на выставке в Лас-Вегасе вместе с другими атрибутами роскоши корабля — парадной лестницей, посудой и ретро-автомобилями. Экспозиция курсирует по всему миру и даже однажды приезжала в Москву — российские поклонники истории смогли увидеть «оскароносные» наряды Джека и Роуз лично.
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