Скипетр, сердечки и надпись «Мы в тесте» — в интернете выбирают эмблему движения «Putin Team»

Проект Putin Team также учитывает онлайн-голоса, отданные за три понравившиеся работы. Сейчас в конкурсе участвуют 82, которые показывают безграничную фантазию будущих избирателей Владимира Владимировича. Одни используют ресурсы редактора Paint, другие набирают слова «Мы за Путина» шрифтом Брайля, третьи оптимистично помещают эмблему на IPhone X, а четвертые представляют президента героем фильма «Защитники» Сарика Андриасяна. Некоторые варианты даже напоминают принты Vetements и Gosha Rubchinskiy — вангуем, что жюри сделать выбор будет непросто.