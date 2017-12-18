Скипетр, сердечки и надпись «Мы в тесте» — в интернете выбирают эмблему движения «Putin Team»
Это осенью хоккеист Александр Овечкин создал движение Putin Team, призванное объединить сторонников президента России. Теперь для кампании выбирают логотип: зарегистрированные на сайте пользователи могут выложить свой вариант эмблемы (для футболки, кружки или чехла на смартфон), а совет экспертов в лице дизайнеров Юры Питенина, Артема Шумова, Леонида Алексеева, Игоря Гуляева и Тиграна Аветисяна выберут автора лучшего.
Проект Putin Team также учитывает онлайн-голоса, отданные за три понравившиеся работы. Сейчас в конкурсе участвуют 82, которые показывают безграничную фантазию будущих избирателей Владимира Владимировича. Одни используют ресурсы редактора Paint, другие набирают слова «Мы за Путина» шрифтом Брайля, третьи оптимистично помещают эмблему на IPhone X, а четвертые представляют президента героем фильма «Защитники» Сарика Андриасяна. Некоторые варианты даже напоминают принты Vetements и Gosha Rubchinskiy — вангуем, что жюри сделать выбор будет непросто.
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