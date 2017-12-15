Фотограф Энни Лейбовиц запустила онлайн-курс — учиться у легенды теперь сможет каждый

Образовательная платформа MasterClass запустила курс от Энни Лейбовиц, автора культовых портретов королевы Елизаветы II, Джона Леннона, Леонардо Ди Каприо, Вуди Аллена и Натальи Водяновой. В него входит 14 уроков по выставлению кадра, концепции, съемке при естественном свете и обработке снимков, в котором фотограф выдает все секреты своего мастерства.

  • Йоко Оно и Джон Леннон глазами Энни Лейбовиц

  • Сальма Хайек в роли Фриды Кало глазами Энни Лейбовиц

  • Анджелина Джоли глазами Энни Лейбовиц

  • Королева Елизавета глазами Энни Лейбовиц

  • Пенелопа Крус и Вуди Аллен глазами Энни Лейбовиц

Каждый виртуальный студент Энии получит возможность задать ей интересующий вопрос по почте — фотограф пообещала ответить на те, которые покажутся ей особенно важными для профессиональной деятельности. Курс и общение с легендой стоят всего 90 долларов (чуть больше 5000 рублей) — его можно купить себе или преподнести в подарок.

 

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