Фотограф Энни Лейбовиц запустила онлайн-курс — учиться у легенды теперь сможет каждый

Каждый виртуальный студент Энии получит возможность задать ей интересующий вопрос по почте — фотограф пообещала ответить на те, которые покажутся ей особенно важными для профессиональной деятельности. Курс и общение с легендой стоят всего 90 долларов (чуть больше 5000 рублей) — его можно купить себе или преподнести в подарок.