Фотограф Энни Лейбовиц запустила онлайн-курс — учиться у легенды теперь сможет каждый
Образовательная платформа MasterClass запустила курс от Энни Лейбовиц, автора культовых портретов королевы Елизаветы II, Джона Леннона, Леонардо Ди Каприо, Вуди Аллена и Натальи Водяновой. В него входит 14 уроков по выставлению кадра, концепции, съемке при естественном свете и обработке снимков, в котором фотограф выдает все секреты своего мастерства.
Каждый виртуальный студент Энии получит возможность задать ей интересующий вопрос по почте — фотограф пообещала ответить на те, которые покажутся ей особенно важными для профессиональной деятельности. Курс и общение с легендой стоят всего 90 долларов (чуть больше 5000 рублей) — его можно купить себе или преподнести в подарок.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.