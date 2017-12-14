Дизайнер Ульяна Сергеенко выпустит коллекцию с Императорским фарфоровым заводом

Ульяна Сергеенко покажет следующую коллекцию в формате выставки — она будет длиться целых три дня и разместится на Вандомской площади в Париже. Помимо новой богемно-русской одежды, дизайнер выставит результаты коллаборации с Императорским фарфоровым заводом. В нее войдут 55 предметов посуды, сделанных по эскизу Ульяны и доступных к продаже по всему миру.