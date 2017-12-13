Петербурженки одержали победу на конкурсе «Миссис Земной шар»

Девушки из Петербурга — Елена Пестрикова и Алена Вдовина — вошли в топ международного конкурса красоты «Mrs. Globe-2017» («Миссис Земной шар»). Он собрал в китайском городе Шеньжень 75 замужних девушек со всего света: из России, Литвы, США, Армении, Японии и Китая. Петербурженки вернулись с титулами «Mrs. Black Sea» и «Mrs. Baltics» — ранее Елена становилась «Миссис Санкт-Петербург-2016» и «Миссис СНГ-2016», а Алена — «Миссис Северо-Запад-2017».