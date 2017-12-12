Универмаг Au Pont Rouge обновил витрины к Новому году — теперь на них изображены фэшн-иллюстрации
К наступающему Новому Году команда Au Pont Rouge совместно с художником Александрой Гритц украсили витрины универмага фэшн-иллюстрациями, изображающими концепции последних коллекций Alexander Wang, Ami, Jaquemus, Marni, MM6, Marc Jacobs, Maison Margiela, Off-White, Hermitage Bookshop, Raketa, DesignBoom, Bon, Gold of Brazil и Urban Tiger. Ставку сделали не на яркие гирлянды, серпантин и елочные игрушки, а на индивидуальный творческий подход: иллюстрации напечатаны на вырезанных панелях и «смотрят» в обе стороны — на прохожих снаружи и на покупателей внутри.
Напомним, универмаг Au Pont Rouge («У Красного Моста») — это концептуальное пространство в центре Петербурга в историческом здании торгового дома «Эсдерс и Схейфальс», построенное в 1907 году по проекту Константина де Рошефора и Владимира Липского. В универмаге представлены марки Kenzo, Marni, Maison Margiela, Alexander Wang, Theory, Pierre Balmain, Marc Jacobs, Sonia Rykel, Iro, Гоша Рубчинский , Rick Owens, Off- White, MSGM, Hermitage Bookshop, Raketa, DesignBoom, Bon, Gold of Brazil, Comme des Garcons, Russian Wonderland, Refaced, Paul Mitchel, вещи которых расположились на пяти этажах.
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Иллюстрация Александры Гритц — Off-White
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Иллюстрация Александры Гритц — Alexander Wang
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Иллюстрация Александры Гритц — Designboom
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Иллюстрация Александры Гритц — MM6 Maion Margiela
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Иллюстрация Александры Гритц — Marc Jacobs
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Иллюстрация Александры Гритц — Maison Margiela
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Иллюстрация Александры Гритц — Marni
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Иллюстрация Александры Гритц — Urban Tiger
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Иллюстрация Александры Гритц — «Ракета»
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