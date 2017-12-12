Универмаг Au Pont Rouge обновил витрины к Новому году — теперь на них изображены фэшн-иллюстрации

К наступающему Новому Году команда Au Pont Rouge совместно с художником Александрой Гритц украсили витрины универмага фэшн-иллюстрациями, изображающими концепции последних коллекций Alexander Wang, Ami, Jaquemus, Marni, MM6, Marc Jacobs, Maison Margiela, Off-White, Hermitage Bookshop, Raketa, DesignBoom, Bon, Gold of Brazil и Urban Tiger. Ставку сделали не на яркие гирлянды, серпантин и елочные игрушки, а на индивидуальный творческий подход: иллюстрации напечатаны на вырезанных панелях и «смотрят» в обе стороны — на прохожих снаружи и на покупателей внутри.