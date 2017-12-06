Шестилетняя россиянка признана самой красивой девочкой в мире — мы собрали ее лучшие фото

Британское издание The Daily Mail назвало 6-летнюю москвичку Анастасию Князеву самым красивым ребенком в мире. Девочке пророчат славу модели Кристины Пименовой и актрисы Тилан Блондо, которые в том же возрасте получили этот негласный титул. Настя уже догоняет их по числу подписчиков в инстаграме — за блогом, который ведет ее мама, следит почти 600 тысяч человек. Они ждут новые фотосъемки малышки, ее вокальные выступления, а также фэшн-перфомансы — Князева уже стала лицом детских брендов Chobi Kids, Amoreco, Kisabiano и Mischka Aoki.

 

My Quenn 👸 🖤🖤🖤 Dress 👗by @kisabiano 👑 @korona_mari

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official)

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